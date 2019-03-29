  • الجمعة 29 مارس 2019
  • بتوقيت مصر11:09 م
بحث متقدم
مدبولي

الحكومة تعلن: موازنة تاريخية وزيادة فى الأجور

الدولار

الدولار يرتفع أمام الجنيه بتعاملات الأسبوع

شيخ الأزهر أحمد الطيب

شيخ الأزهر: المساواة التامة بين الرجل والمرأة تدمير للأسرة

أرشيفية

مقطورة جرار تخترق جدار منزل في الدقهلية

ابوتريكة

«أبوتريكة»: الأهلي كلفني بهذه المهمة السرية

فلسطينيون على حدود غزة مع الأراضي المحتلة

قيادي بالجماعة الإسلامية: موقف طيب لمبارك تجاه غزة

الجامعة العربية

آخر كلام.. القمة العربية تحسم مصير مقعد سوريا

اليامين زروال

رئيس جزائري سابق ينضم للمتظاهرين

صلاح وميسى

تصريح صادم من «ميسي» تجاه محمد صلاح

إبراهيم العساف

السعودية: لا تفريط فى الجولان والقدس

في «ديربي الرياض»..

النصر يتصدر الدوري السعودي بفوز مجنون على الهلال

الرياضة

الهلال والنصر
الهلال والنصر

محمود ابوسعد

أخبار متعلقة
#

النصر يخطف فوزًاة مثيرًا من الهلال.. ويقتنص الصدارة

#

بمشاركة «عواد».. الوحدة يسقط أمام التعاون

#

قبل مواجهة الاتحاد السكندري.. الهلال يكتسح القادسية برباعية

#

الدوري السعودي.. الهلال يكتسح الفتح برباعية

تصدر نادي النصر جدول ترتيب الدوري السعودي بـ 58 نقطة، بعد تفوقه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في ديربي الرياض عن منافسه الهلال، الذي هبط للمركز التاني برصيد57 نقطة،  الذي استضافه ملعب الملك فهد بالرياض، اليوم الجمعة، في قمة الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل النصر أولاً عن طريق هدافه المغربي عبدالرزاق حمدالله عند الدقيقة الأولى من الشوط الثاني بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، وتمكن المدافع علي البليهي من إدراك التعادل للهلال عند الدقيقة 53، وأضاف المدافع برونو أوفيني من تسجيل الهدف الثاني للنصر، وتمكن اللاعب سالم الدوسري من إدراك التعادل للهلال بطريقة رائعة عند الدقيقة 78 من عمر المباراة، أحرز هدف الفوز الثالث لنادي النصر، اللاعب برونو اوفيني في الدقيقة 97.

ووفقًا لإحصاءات وأرقام موقع الدوري السعودي للمحترفين، فإن المرة الأخيرة التي فاز فيها النصر على الهلال في «ديربي الرياض»، كانت بهدف وحيد دون مقابل على الملعب ذاته، وهو الفوز الذي حسم فيه النصر لقب الدوري لموسم 2014/2015 ميلادية، بينما اقتسم الفريقان نقاط ونتيجة المواجهتين الأخيرتين، التي جمعتهما في الدور الثاني من المسابقة للموسم الماضي، والدور الأول من نسخة الموسم الجاري، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما .

وتميل كفة المواجهات المباشرة بين «قطبي العاصمة» في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، لصالح الهلال بـ11 انتصارًا من أصل 21 مواجهة جمعت الفريقين، مقابل خمسة انتصارات للنصر، فيما حضر التعادل في خمس مواجهات .

وعلى صعيد الأهداف المسجلة في «ديربي الرياض»، يمتلك الهلاليون الأفضلية بتسجيل 37 هدفًا في لقاءات الدوري، في حين سجل النصر 23 هدفًا، وشهدت قائمة الهدافين وجود تسع جنسيات؛ هي: البرازيل، المغرب، فرنسا، الأوروجواي، كرواتيا، رومانيا، سوريا، والكونغو، إضافة إلى اللاعبين المحليين .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الريسوني و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور

الجزائر: شعب وحراك غير قابل (للركوب)

د. هشام الحمامي

انفلات الجنون الغربى.. مذبحة "الباغوز"!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» النصر يتصدر الدوري السعودي بفوز مجنون على الهلال
» النصر يخطف فوزًاة مثيرًا من الهلال.. ويقتنص الصدارة
» وادي دجلة يقسو على سموحة بلاثية
» العاهل السعودي يطلق 3 مشاريع فى تونس
» الإسماعيلي يتعادل سلبيًا مع إنبي
» فحص 22 حساباً بـ«تويتر وفيس بوك» بعد «خطف طالبة أسيوط»
» النجم الساحلي يتأهل إلى نهائي كأس زايد
» "سرايا القدس" تحذّر إسرائيل: ستجلبون هذا الأمر لأنفسكم
» طائرة خاصة للأهلي في رحلة جنوب أفريقيا
» الشرطة الجزائرية تفرق المتظاهرين بالغاز والرصاص المطاطى
» الرجاء بطلًا للسوبر الإفريقي على حساب الترجي

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:28 ص

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:17

  • عشاء

    19:47

من الى
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك
الكلاب
مديرة المدرسة