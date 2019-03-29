الحكومة تعلن: موازنة تاريخية وزيادة فى الأجور

29 مارس 2019 - 09:51 م

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن مفاجأة تحضرها الحكومة للشعب، فى الموازنة الجديدة للدولة.

وأعلن "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، زيادة بند الأجور للعاملين بالدولة والمعاشات، في الموازنة العامة، مؤكدًا أن الموازنة الجديدة تاريخية لصالح المواطن، بها زيادة في كل البنود "اللي زيادتها فايدة للشعب"، وتخفيض في كل البنود "اللي تخفيضها فايدة للشعب".

وأضاف أن الموازنة شهدت زيادة بنود برامج الحماية المجتمعية المختلفة لمعالجة آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي، والإسكان الاجتماعي، والاستثمارات الحكومية في البنية التحتية بنسبة 30% وهي أكبر زيادة في تاريخ مصر، بواقع 130 مليار جنيه وهي زيادة تاريخية.

وتابع: "البنود التي شهدت تخفيضا هي الدين العام، وتستهدف الدولة خفضه إلى 89%، وبحلول 2022 سيصل حجم الدين العام الإجمالي لـ80% من الناتج القومي.

وأوضح سعد، أن الموازنة تتضمن إجراءات زيادة أجور العاملين في الدولة اعتبارا من بداية تطبيق الموازنة العامة في يوليو المقبل، موضحًا أن أصحاب المعاشات لهم نصيب من الزيادات في الموازنة، بعد سحب الاستشكال بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.