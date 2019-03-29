» النصر يخطف فوزًاة مثيرًا من الهلال.. ويقتنص الصدارة

29 مارس 2019 - 09:51 م

خطف فريق النصر فوزًا قاتلًا من الهلال السعودي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على ملعب الملك فهد، ضمن منافسات الدوري السعودي.

سيطر التعادل السلبى على أحداث الشوط الأول من المباراة، إذ لم يشهد أى فرص خطيرة، على الرغم من النجوم التى يضمها الفريقين.

ولكن فى الشوط الثانى شهد إثارة كبيرة، والتى بدأها المهاجم المغربى عبد الرزاق حمد الله بتسجيله هدف النصر الأول فى الدقيقة 46، من ضربة رأسية قوية.

ولكن نجح مدافع الهلال على أل البليهى فى تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 53، بعد متابعته لكرة مرتدة من مدافع النصر، إذ احتاج حكم المباراة التركى جونيت شاكير لإحتساب الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو "الفار".

وعاد النصر للتقدم من جديد عن طريق المدافع البرازيلى برونو أوفينى من ضربة رأسية قوية فى الدقيقة 77، ولكن سجل سالم الدوسرى هدف الهلال الثانى فى الدقيقة 79، من مجهود فردى رائع، حيث راوغ مدافع النصر والحارس ويضعها فى المرمى.

ونجح برونو أفينى فى تسجيل هدف النصر الثالث القاتل فى الدقيقة 97 من عمر المباراة، من ضربة رأسية رائعة، فشل حارس الهلال فى التصدى لها.

بهذا الفوز خطف النصر صدارة الدوري السعودي برصيد 58 نقطة، متخطيا الهلال صاحب المركز الثانى برصيد 57 نقطة.