  • الجمعة 29 مارس 2019
  • بتوقيت مصر11:08 م
بحث متقدم
مدبولي

الحكومة تعلن: موازنة تاريخية وزيادة فى الأجور

الدولار

الدولار يرتفع أمام الجنيه بتعاملات الأسبوع

شيخ الأزهر أحمد الطيب

شيخ الأزهر: المساواة التامة بين الرجل والمرأة تدمير للأسرة

أرشيفية

مقطورة جرار تخترق جدار منزل في الدقهلية

ابوتريكة

«أبوتريكة»: الأهلي كلفني بهذه المهمة السرية

فلسطينيون على حدود غزة مع الأراضي المحتلة

قيادي بالجماعة الإسلامية: موقف طيب لمبارك تجاه غزة

الجامعة العربية

آخر كلام.. القمة العربية تحسم مصير مقعد سوريا

اليامين زروال

رئيس جزائري سابق ينضم للمتظاهرين

صلاح وميسى

تصريح صادم من «ميسي» تجاه محمد صلاح

إبراهيم العساف

السعودية: لا تفريط فى الجولان والقدس

وادي دجلة يقسو على سموحة بلاثية

الرياضة

وادى دجلة
وادى دجلة

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

سموحة يختتم تدريباته استعدادًا لـ "دجلة"

#

بتروجت يهزم دجلة بهدف «عبد الرسول»

#

الأهلي يتخطى دجلة بهدفي «السولية» و«معلول»

#

أبوتريكة يهنئ نجم الاسكواش

المصريون

سموحة

وادى دجلة

حقق فريق وادى دجلة فوزًا غاليًا على سموحة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الجمعة، على ملعب المكس ضمن منافسات الجولة الـ27 لمسابقة الدوري الممتاز .

أحرز إبراهيما نداى مهاجم وادى دجلة هدف التقدم لفريقه بمرمى سموحة بالدقيقة 20 بالشوط الأول ثم نجح ديريك نيسيبامبي مهاجم سموحة فى إدراك التعادل فى الدقيقة 51 فى بداية الشوط الثانى وعرز ابراهيما نداى بالهدف الثانى لدجلة وله باللقاء بالدقيقة 62 وبعد مرور أربع دقائق أضاف حسام عرفات الهدف الثالث للفريق الاصفر بالدقيقة 68 وقلص حسام حسن مهاجم سموحة الفارق إلى هدف بعد إحرازه الثانى لفريقه بالدقيقة 81 .

وبهذه النتيجة يحتل فريق وادى دجلة المركز العاشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 30 نقطة بينما يتوقفرصيد سموحة عند 25 النقطة بالمركز الخامس عشر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الريسوني و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور

الجزائر: شعب وحراك غير قابل (للركوب)

د. هشام الحمامي

انفلات الجنون الغربى.. مذبحة "الباغوز"!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» النصر يتصدر الدوري السعودي بفوز مجنون على الهلال
» النصر يخطف فوزًاة مثيرًا من الهلال.. ويقتنص الصدارة
» وادي دجلة يقسو على سموحة بلاثية
» العاهل السعودي يطلق 3 مشاريع فى تونس
» الإسماعيلي يتعادل سلبيًا مع إنبي
» فحص 22 حساباً بـ«تويتر وفيس بوك» بعد «خطف طالبة أسيوط»
» النجم الساحلي يتأهل إلى نهائي كأس زايد
» "سرايا القدس" تحذّر إسرائيل: ستجلبون هذا الأمر لأنفسكم
» طائرة خاصة للأهلي في رحلة جنوب أفريقيا
» الشرطة الجزائرية تفرق المتظاهرين بالغاز والرصاص المطاطى
» الرجاء بطلًا للسوبر الإفريقي على حساب الترجي

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:28 ص

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:17

  • عشاء

    19:47

من الى
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك
الكلاب
مديرة المدرسة