» وادي دجلة يقسو على سموحة بلاثية

29 مارس 2019 - 09:24 م

حقق فريق وادى دجلة فوزًا غاليًا على سموحة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الجمعة، على ملعب المكس ضمن منافسات الجولة الـ27 لمسابقة الدوري الممتاز .

أحرز إبراهيما نداى مهاجم وادى دجلة هدف التقدم لفريقه بمرمى سموحة بالدقيقة 20 بالشوط الأول ثم نجح ديريك نيسيبامبي مهاجم سموحة فى إدراك التعادل فى الدقيقة 51 فى بداية الشوط الثانى وعرز ابراهيما نداى بالهدف الثانى لدجلة وله باللقاء بالدقيقة 62 وبعد مرور أربع دقائق أضاف حسام عرفات الهدف الثالث للفريق الاصفر بالدقيقة 68 وقلص حسام حسن مهاجم سموحة الفارق إلى هدف بعد إحرازه الثانى لفريقه بالدقيقة 81 .

وبهذه النتيجة يحتل فريق وادى دجلة المركز العاشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 30 نقطة بينما يتوقفرصيد سموحة عند 25 النقطة بالمركز الخامس عشر.