» النجم الساحلي يتأهل إلى نهائي كأس زايد

29 مارس 2019 - 09:19 م

تأهل فريق النجم الساحلي التونسي إلى نهائي بطولة كأس زايد بعد التعادل مع المريخ السوداني، بدون أهداف، خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب المريخ، فى إياب نصف نهائي البطولة.

واستفاد النجم من نتيجة مباراة الذهاب التى حسمها لصالحه 1-0 على الملعب الأولمبي بمدينة سوسة، ليتأهل بمجموع المباراتين 1-0 إلى المباراة النهائية.

وبهذه النتيجة ينتظر النجم فى النهائي الفائز من مباراة الهلال السعودي أمام ضيفه أهلى جدة فى إياب البطولة التى تجمعهما 15 إبريل المقبل، علما بأن الهلال حسم لقاء الذهاب 1-0 لصالحه.