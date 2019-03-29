الدولار يرتفع أمام الجنيه بتعاملات الأسبوع

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متابعات - خالد الشرقاوي

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شهدت أسعار الدولار ارتفاعًا طفيفًا أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بنحو قرشين، وفقًا للأسعار المعلنة في البنك أمس الخميس، مقارنة بأسعار الخميس الماضي.

وارتفع سعر الدولار خلال الأسبوع الماضي قرشين، ليسجل أمس الخميس 17.26 جنيه للشراء و17.36 جنيه للبيع، مقابل 17.24 جنيه للشراء و17.34 جنيه للبيع الخميس الماضي.

وتراجع سعر شراء الجنيه الإسترليني، ليسجل أمس 22.57 جنيه مقابل 22.60 جنيه للشراء الخميس الماضي، بينما استقر سعر البيع عند 22.94 جنيه للبيع.

تراجع سعر اليورو خلال الأسبوع الماضي، ليسجل أمس الخميس 19.36 جنيه للشراء و19.55 جنيه للبيع، مقابل 19.62 جنيه للشراء و19.83 جنيه للبيع.

وتراجع سعر شراء الدينار الكويتي بينما ارتفع سعر البيع ليسجل أمس 56.77 جنيه للشراء و57.22 جنيه للبيع، مقابل 56.80 جنيه للشراء و57.19 جنيه للبيع الخميس الماضي.

واستقر سعر الريال السعودي خلال تعاملات الأسبوع، ليسجل أمس 4.59 جنيه للشراء و4.62 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الخميس الماضي.

كما استقر سعر الدرهم الإماراتي خلال الأسبوع، ليسجل أمس 4.70 جنيه للشراء و4.73 جنيه للبيع.

وهبط سعر شراء الريال القطري ليسجل 4.48 جنيه مقابل 4.78 جنيه للشراء، فيما استقر سعر البيع عند و4.76 جنيه للبيع.


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