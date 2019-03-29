» الإسماعيلي يتعادل سلبيًا مع إنبي

29 مارس 2019 - 09:13 م

تعادل الإسماعيلي مع مضيفه إنبي، بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر الدوري الممتاز.

ورغم المحاولات المتعددة للاعبي الإسماعيلي والتي وصلت لـ15 تسديدة، منها 5 بين الخشبات الثلاث، إلا أن مهاجمو الدراويش لم يتمكنوا من تسجيل أي هدف.

على الجانب الآخر، لم تقل هجمات إنبي خطورة عن نظيرتها للدراويش، وسدد لاعبو الفريق البترولي 12 تسديدة، من بينها 4 تصويبات بين الخشبات الثلاث، غير أن تألق محمد فوزي، حارس الدراويش، ساهم في الإبقاء على نتيجة التعادل.

وبهذا التعادل رفع الإسماعيلي رصيده للنقطة 32 في المركز السابع، فيما رفع إنبي رصيده للنقطة 23 في المركز قبل الأخير بفارق الأهداف أمام النجوم صاحب المركز الأخير.