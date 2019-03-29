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المشدد 7 سنوات لأب هتك عرض طفلته

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السجن
السجن

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المشدد 7 سنوات للمتهم بهتك عرض طفلة

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السجن المشدد

أصدرت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، مساء أمس، حكمًا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، على أب أربعيني لإدانته بهتك عرض ابنته الطفلة التي لم تبلغ العاشرة من عمرها، مستغلا غياب زوجته عن المنزل.

وكانت الواقعة بدأت ببلاغ تقدمت به ربة منزل إلى قسم شرطة البساتين، طالبة فيه القبض على زوجها، واتهمته بالتعدي على طفلتهما وهتك عرضها، مستغلا عدم إدراكها.

وأثبتت التحريات والتحقيقات صحة الواقعة والتي اعترف بها المتهم بعد القبض عليه وعرضه على النيابة العامة، وقال إنه كان يستغل غياب زوجته عن المنزل، وبدأ في مراودة طفلته عن نفسها، واستغل عدم إدراكها ومعرفتها بما يصبو إليه، وبدأ في ملامسة أجزاء حساسة من جسدها، حتى زاد فى فجوره ووصل إلى أماكن عفتها.

الأم قالت في التحقيقات إنها لاحظت تصرفات غريبة من طفلتها، وعدم اتزانها، وحينما سألتها عن السبب أخبرتها أن والدها جثم بجسمه واعتدى عليها وهتك عرضها، وهو ما أثبته الطب الشرعي الذي أمرت النيابة بعرض الطفلة عليه لتوقيع الكشف الطبي عليها.

وبعد تحقيقات مكثفة مع المتهم، أمرت النيابة العامة بإحالته للمحاكمة الجنائية، أمام جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد الظاهر الجرف، حيث استمعت المحكمة، خلال عدة جلسات، لمرافعة النيابة العامة التي طلبت توقيع أقصى عقوبة على المتهم، ومرافعة دفاعه، ثم أصدرت حكمها، مساء أمس، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.


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