  • الجمعة 29 مارس 2019
  • بتوقيت مصر09:15 م
بحث متقدم
أرشيفية

مقطورة جرار تخترق جدار منزل في الدقهلية

ابوتريكة

«أبوتريكة»: الأهلي كلفني بهذه المهمة السرية

الجامعة العربية

آخر كلام.. القمة العربية تحسم مصير مقعد سوريا

فلسطينيون على حدود غزة مع الأراضي المحتلة

قيادي بالجماعة الإسلامية: موقف طيب لمبارك تجاه غزة

صلاح وميسى

تصريح صادم من «ميسي» تجاه محمد صلاح

اليامين زروال

رئيس جزائري سابق ينضم للمتظاهرين

إبراهيم العساف

السعودية: لا تفريط فى الجولان والقدس

وصف جديد لجماعة الإخوان ..تعرف عليه؟

قيادي سابق: الجنائز "الإخوانية" كانت مناسبة لاستعراض القوة !

أمطار غزيرة - أرشيف

الأرصاد تحذر: رياح وأمطار غدًا

وزير الخارجية سامح شكري

«شكرى» لأمريكا: قراركم بشأن الجولان «باطل»

«بولينجهام» رئيسًا تنفيذيًا في الاتحاد الإنجليزي

الرياضة

الاتحاد الانجليزي
الاتحاد الانجليزي

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

اليوم.. مانشستر يونايتد ضيفًا على ولفرهامبتون

#

عقوبة قاسية من فيفا لـ"تشيلسي" لخرقه القانون

#

لقاء أوروبي الخميس المقبل لبحث أزمة فنزويلا

#

تغيير مواعيد 4 مباريات لـ ليفربول بالدوري الإنجليزي

المصريون

الاتحاد الانجليزي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعيين مارك بولينجهام رئيسًا تنفيذيًا للاتحاد، خلفًا لمارتين جلين عقب بنهاية الموسم الجاري.

ومنذ أول ديسمبر الماضي، أصبح بولينجهام هو المسؤول الحالي عن البرنامج التجاري وتطوير كرة القدم، بينما كان يترأس أيضا قسم مشاركة وتطوير كرة القدم.

وقبل ديسمبر كان بولينجهام المدير التجارة والتسويق.

وفي بيان عبر الموقع الرسمي، ذكر الاتحاد الإنجليزي أن بولينجهام " لعب دورا بارزا في تحويل المشهد التجاري، مع عدد من الاتفاقات على عروض بارزة في مجال البث، الرعاية، التراخيص والضيافة عبر اتحاد الكرة".

وقال بولينجهام:"هذا وقت مثير للغاية لأتواجد في الاتحاد الإنجليزي، وأنا سعيد لحصولي على هذه الفرصة".

وأضاف:"متحمس للغاية للدور الذي يلعبه الاتحاد الإنجليزي في تطوير اللعبة الإنجليزي، واسهامنا الإيجابي في المجتمع، جعل الأطفال حول البلاد في نشاط ويتعلمون مهارات حياتية مثل العمل الجماعي والتواصل أمر مجزي للغاية".

وأردف:"واثق في الموهبة والعزيمة للقوى العاملة هما والاتجاه الذي سنسلكه معا".

وقال بولينجهام أنه يريد أن يسهل على الفتيات والسيدات ممارسة هذه الرياضة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الريسوني و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور

الجزائر: شعب وحراك غير قابل (للركوب)

د. هشام الحمامي

انفلات الجنون الغربى.. مذبحة "الباغوز"!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» العاهل السعودي يطلق 3 مشاريع فى تونس
» فحص 22 حساباً بـ«تويتر وفيس بوك» بعد «خطف طالبة أسيوط»
» طائرة خاصة للأهلي في رحلة جنوب أفريقيا
» "سرايا القدس" تحذّر إسرائيل: ستجلبون هذا الأمر لأنفسكم
» بث مباشر.. مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي
» الشرطة الجزائرية تفرق المتظاهرين بالغاز والرصاص المطاطى
» الرجاء بطلًا للسوبر الإفريقي على حساب الترجي
» بعد تأجيلها.. تونس تحدد موعد الانتخابات الرئاسية
» صور جنسية وراء ذبح عشيق الوراق
» "الهيئة الوطنية" بغزة تدعو للسلمية بمسيرات "مليونية الأرض"
» ترامب يهدد المكسيك بغلق الحدود

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:28 ص

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:17

  • عشاء

    19:47

من الى
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك
الكلاب
مديرة المدرسة