«بولينجهام» رئيسًا تنفيذيًا في الاتحاد الإنجليزي

29 مارس 2019 - 09:02 م

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعيين مارك بولينجهام رئيسًا تنفيذيًا للاتحاد، خلفًا لمارتين جلين عقب بنهاية الموسم الجاري.

ومنذ أول ديسمبر الماضي، أصبح بولينجهام هو المسؤول الحالي عن البرنامج التجاري وتطوير كرة القدم، بينما كان يترأس أيضا قسم مشاركة وتطوير كرة القدم.

وقبل ديسمبر كان بولينجهام المدير التجارة والتسويق.

وفي بيان عبر الموقع الرسمي، ذكر الاتحاد الإنجليزي أن بولينجهام " لعب دورا بارزا في تحويل المشهد التجاري، مع عدد من الاتفاقات على عروض بارزة في مجال البث، الرعاية، التراخيص والضيافة عبر اتحاد الكرة".

وقال بولينجهام:"هذا وقت مثير للغاية لأتواجد في الاتحاد الإنجليزي، وأنا سعيد لحصولي على هذه الفرصة".

وأضاف:"متحمس للغاية للدور الذي يلعبه الاتحاد الإنجليزي في تطوير اللعبة الإنجليزي، واسهامنا الإيجابي في المجتمع، جعل الأطفال حول البلاد في نشاط ويتعلمون مهارات حياتية مثل العمل الجماعي والتواصل أمر مجزي للغاية".

وأردف:"واثق في الموهبة والعزيمة للقوى العاملة هما والاتجاه الذي سنسلكه معا".

وقال بولينجهام أنه يريد أن يسهل على الفتيات والسيدات ممارسة هذه الرياضة.