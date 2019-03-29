مقطورة جرار تخترق جدار منزل في الدقهلية

29 مارس 2019 - 09:02 م

اخترقت مقطورة جرار زراعي بالدقهلية، اليوم، جدار منزل في قرية سرسو البرامون التابعة لمركز المنصورة؛ بسبب السرعة الزائدة، ما دفع عدد من الأهالي للتجمهر ومطالبتهم بوضع مطبات صناعية للحد من الحوادث.

وتلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة من أهالي قرية سرسو البرامون بمركز المنصورة، بوقوع حادث انفصال جرار عن مقطورة واصطدامه بمنزل وتجمهر الأهالي.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة، بقيادة الرائد أحمد توفيق، رئيس المباحث، معاونه الرائد محمد منصور، ومسؤولي مركز ومدينة المنصورة بقيادة وائل وجدي عليوة، نائب رئيس المدينة وبإشراف المحاسب سعد الفرماوي، رئيس مركز ومدينة المنصورة، إلى موقع البلاغ.

وبالفحص تبين أن جرار يجر مقطورتين يسير بسرعة زائدة على الطريق، ونتيجة لعدم وجود تركيب مقبس المقطورة بشكل جيد، انفصلت المقطورتين عن الجرار، واصدمت مقدمة المقطورة بجدار منزل على الطريق، ما ألحق أضرارًا بالمبنى.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى التحفظ على الجرار تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.