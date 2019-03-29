  • الجمعة 29 مارس 2019
  • بتوقيت مصر09:16 م
بحث متقدم
أرشيفية

مقطورة جرار تخترق جدار منزل في الدقهلية

ابوتريكة

«أبوتريكة»: الأهلي كلفني بهذه المهمة السرية

الجامعة العربية

آخر كلام.. القمة العربية تحسم مصير مقعد سوريا

فلسطينيون على حدود غزة مع الأراضي المحتلة

قيادي بالجماعة الإسلامية: موقف طيب لمبارك تجاه غزة

صلاح وميسى

تصريح صادم من «ميسي» تجاه محمد صلاح

اليامين زروال

رئيس جزائري سابق ينضم للمتظاهرين

إبراهيم العساف

السعودية: لا تفريط فى الجولان والقدس

وصف جديد لجماعة الإخوان ..تعرف عليه؟

قيادي سابق: الجنائز "الإخوانية" كانت مناسبة لاستعراض القوة !

أمطار غزيرة - أرشيف

الأرصاد تحذر: رياح وأمطار غدًا

وزير الخارجية سامح شكري

«شكرى» لأمريكا: قراركم بشأن الجولان «باطل»

"عاشور" يزور محامية الشرقية المصابة ويؤكد دعمها

آخر الأخبار

سامح عاشور نقيب المحامين
سامح عاشور نقيب المحامين

محمود أبو سعد

أخبار متعلقة
#

تشييع جنازة اللاعب محمد نافع إلى مثواه الأخير

#

بدء محاكمة مرسي وآخرين باقتحام الحدود الشرقية

زار سامح عاشور، نقيب المحامين، اليوم الجمعة، محامية الشرقية، آية عبد الرحمن عبد المنعم، المقيدة بالجدول العام، برقم قيد 608309، بمستشفى التيسير بمدينة الزقازيق، حيث تتلقى العلاج، لما أصابها من إصابات بالغة نتيجة اعتداء أحد الضباط عليها.

وقالت المحامية المصابة لنقيب المحامين: "عايزة حقي"، ليرد عليها "عاشور": "قولي الحقيقة، ولا تخافي من أحد، والنقابة بأكملها تقف بجوارك حتى تحصلي عليه، ويعاقب من اعتدى عليك".

والتقى "عاشور"، أهل المحامية، واستمع لتفاصيل الواقعة منهم، وأكد دعم النقابة القانوني لابنتهم، إضافة لنقل ابنتهم من مستشفى جامعة الزقازيق، إلى مستشفى التيسير الدولي، لتلقي علاجها على أكمل وجه، وتحمل النقابة التكاليف المالية، كما التقى الطبيب المعالج للتعرف على حالتها الصحية.

رافق "عاشور" خلال الزيارة، خالد أبو كريشة، الأمين العام للنقابة، وعادل عفيفي، وممدوح عبد العال، عضوا مجلس النقابة العامة، ومحمود متولي، نقيب فرعية شمال الشرقية، وأحمد مهنا، عضو فرعية القاهرة الجديدة، ومحمد عيسى عضو فرعية شمال الشرقية، إضافة لزينب سالم، عضو مجلس الشعب، عن دائرة أبو كبير.

يشار إلى أن "عاشور"، كلف أمس الخميس، عادل عفيفي، ومحمد عصمت عضوي مجلس النقابة العامة عن الشرقية، بتقديم بلاغ للمحامي العام لنيابات الشرقية، ضد قوات الأمن المعتدية على المحامية، مؤكدا أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقها.

وأوضح عادل عفيفي، عضو مجلس النقابة، أن واقعة الاعتداء على المحامية، حدثت فجر الأربعاء، أثناء مداهمة مأمورية من الرقابة الإدارية، والأموال العامة، مدعمة بقوات من قسم شرطة مركز أبو كبير، والأمن المركزي، للعمارة القاطنة بها، للقبض على أحد أقاربها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الريسوني و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور

الجزائر: شعب وحراك غير قابل (للركوب)

د. هشام الحمامي

انفلات الجنون الغربى.. مذبحة "الباغوز"!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» العاهل السعودي يطلق 3 مشاريع فى تونس
» فحص 22 حساباً بـ«تويتر وفيس بوك» بعد «خطف طالبة أسيوط»
» طائرة خاصة للأهلي في رحلة جنوب أفريقيا
» "سرايا القدس" تحذّر إسرائيل: ستجلبون هذا الأمر لأنفسكم
» بث مباشر.. مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي
» الشرطة الجزائرية تفرق المتظاهرين بالغاز والرصاص المطاطى
» الرجاء بطلًا للسوبر الإفريقي على حساب الترجي
» بعد تأجيلها.. تونس تحدد موعد الانتخابات الرئاسية
» صور جنسية وراء ذبح عشيق الوراق
» "الهيئة الوطنية" بغزة تدعو للسلمية بمسيرات "مليونية الأرض"
» ترامب يهدد المكسيك بغلق الحدود

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:28 ص

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:17

  • عشاء

    19:47

من الى
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك
الكلاب
مديرة المدرسة