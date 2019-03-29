"عاشور" يزور محامية الشرقية المصابة ويؤكد دعمها

29 مارس 2019 - 08:56 م

زار سامح عاشور، نقيب المحامين، اليوم الجمعة، محامية الشرقية، آية عبد الرحمن عبد المنعم، المقيدة بالجدول العام، برقم قيد 608309، بمستشفى التيسير بمدينة الزقازيق، حيث تتلقى العلاج، لما أصابها من إصابات بالغة نتيجة اعتداء أحد الضباط عليها.

وقالت المحامية المصابة لنقيب المحامين: "عايزة حقي"، ليرد عليها "عاشور": "قولي الحقيقة، ولا تخافي من أحد، والنقابة بأكملها تقف بجوارك حتى تحصلي عليه، ويعاقب من اعتدى عليك".

والتقى "عاشور"، أهل المحامية، واستمع لتفاصيل الواقعة منهم، وأكد دعم النقابة القانوني لابنتهم، إضافة لنقل ابنتهم من مستشفى جامعة الزقازيق، إلى مستشفى التيسير الدولي، لتلقي علاجها على أكمل وجه، وتحمل النقابة التكاليف المالية، كما التقى الطبيب المعالج للتعرف على حالتها الصحية.

رافق "عاشور" خلال الزيارة، خالد أبو كريشة، الأمين العام للنقابة، وعادل عفيفي، وممدوح عبد العال، عضوا مجلس النقابة العامة، ومحمود متولي، نقيب فرعية شمال الشرقية، وأحمد مهنا، عضو فرعية القاهرة الجديدة، ومحمد عيسى عضو فرعية شمال الشرقية، إضافة لزينب سالم، عضو مجلس الشعب، عن دائرة أبو كبير.

يشار إلى أن "عاشور"، كلف أمس الخميس، عادل عفيفي، ومحمد عصمت عضوي مجلس النقابة العامة عن الشرقية، بتقديم بلاغ للمحامي العام لنيابات الشرقية، ضد قوات الأمن المعتدية على المحامية، مؤكدا أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقها.

وأوضح عادل عفيفي، عضو مجلس النقابة، أن واقعة الاعتداء على المحامية، حدثت فجر الأربعاء، أثناء مداهمة مأمورية من الرقابة الإدارية، والأموال العامة، مدعمة بقوات من قسم شرطة مركز أبو كبير، والأمن المركزي، للعمارة القاطنة بها، للقبض على أحد أقاربها.