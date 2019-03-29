» العاهل السعودي يطلق 3 مشاريع فى تونس

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أطلق العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والرئيس التونسي محمد الباجي قائد السبسي، اليوم الجمعة، في قصر قرطاج بالعاصمة تونس، 3 مشاريع في الجمهورية التونسية.

وأزاحا الستار عن لوحة مشروع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لترميم جامع عقبة بن نافع والمدينة العتيقة في القيروان؛ ومشروع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لترميم جامع الزيتونة المعمور؛ ووضعا حجر الأساس لمشروع إنجاز وتجهيز مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الجامعي في القيروان، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

بعد ذلك، شرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مأدبة الغداء التي أقامها تكريما له الرئيس محمد الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية.

ووصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى تونس، أمس الخميس، الذي يزور تونس أيام 28 و29 و30 على رأس وفد هام من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين في المملكة، وكان في استقباله، الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، في المطار الرئاسي. 


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