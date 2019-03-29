  • الجمعة 29 مارس 2019
  • بتوقيت مصر09:15 م
بحث متقدم
أرشيفية

مقطورة جرار تخترق جدار منزل في الدقهلية

ابوتريكة

«أبوتريكة»: الأهلي كلفني بهذه المهمة السرية

الجامعة العربية

آخر كلام.. القمة العربية تحسم مصير مقعد سوريا

فلسطينيون على حدود غزة مع الأراضي المحتلة

قيادي بالجماعة الإسلامية: موقف طيب لمبارك تجاه غزة

صلاح وميسى

تصريح صادم من «ميسي» تجاه محمد صلاح

اليامين زروال

رئيس جزائري سابق ينضم للمتظاهرين

إبراهيم العساف

السعودية: لا تفريط فى الجولان والقدس

وصف جديد لجماعة الإخوان ..تعرف عليه؟

قيادي سابق: الجنائز "الإخوانية" كانت مناسبة لاستعراض القوة !

أمطار غزيرة - أرشيف

الأرصاد تحذر: رياح وأمطار غدًا

وزير الخارجية سامح شكري

«شكرى» لأمريكا: قراركم بشأن الجولان «باطل»

وزير الخارجية يبحث ونظيره الكويتي تطورات القضية الفلسطينية

الحياة السياسية

شكري ونظيره الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح
شكري ونظيره الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

الكويت ترسل وفدًا أمنيًا إلى مصر.. لماذا؟

#

وزير خارجية اليمن: موقفنا من القضية الفلسطينية ثابت

#

"شكري": جميع الأطراف الفلسطينية متمسكة بدور مصر

#

"شكري" يبحث مع نظيره الأردني القضية الفلسطينية

سامح شكري وزير الخارجية

الشيخ صباح خالد الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء

التقى سامح شكري وزير الخارجية، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي، اليوم الجمعة، لتناول مسار العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح المُستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء شهد إعراب الجانبين عن الاعتزاز بتاريخ التعاون والتضامن المتبادل بين البلدين، والتطلع لتعزيز مسار التعاون الثنائي في كافة المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وأضاف حافظ أن مشاورات وزيريّ الخارجية تضمنت تبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، فضلًا عن بحث سُبل تعزيز آليات التعاون العربي المشترك، بما يسمح بالتصدي للتحديات المشتركة التي تواجه أُمتنا العربية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الريسوني و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور

الجزائر: شعب وحراك غير قابل (للركوب)

د. هشام الحمامي

انفلات الجنون الغربى.. مذبحة "الباغوز"!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» العاهل السعودي يطلق 3 مشاريع فى تونس
» فحص 22 حساباً بـ«تويتر وفيس بوك» بعد «خطف طالبة أسيوط»
» طائرة خاصة للأهلي في رحلة جنوب أفريقيا
» "سرايا القدس" تحذّر إسرائيل: ستجلبون هذا الأمر لأنفسكم
» بث مباشر.. مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي
» الشرطة الجزائرية تفرق المتظاهرين بالغاز والرصاص المطاطى
» الرجاء بطلًا للسوبر الإفريقي على حساب الترجي
» بعد تأجيلها.. تونس تحدد موعد الانتخابات الرئاسية
» صور جنسية وراء ذبح عشيق الوراق
» "الهيئة الوطنية" بغزة تدعو للسلمية بمسيرات "مليونية الأرض"
» ترامب يهدد المكسيك بغلق الحدود

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:28 ص

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:17

  • عشاء

    19:47

من الى
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك
الكلاب
مديرة المدرسة