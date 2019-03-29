وزير الخارجية يبحث ونظيره الكويتي تطورات القضية الفلسطينية

29 مارس 2019 - 08:52 م

التقى سامح شكري وزير الخارجية، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي، اليوم الجمعة، لتناول مسار العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح المُستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء شهد إعراب الجانبين عن الاعتزاز بتاريخ التعاون والتضامن المتبادل بين البلدين، والتطلع لتعزيز مسار التعاون الثنائي في كافة المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وأضاف حافظ أن مشاورات وزيريّ الخارجية تضمنت تبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، فضلًا عن بحث سُبل تعزيز آليات التعاون العربي المشترك، بما يسمح بالتصدي للتحديات المشتركة التي تواجه أُمتنا العربية.