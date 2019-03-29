ضبط مخالفات مرورية وتنفيذ أحكام قضائية بأسوان والأقصر

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شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملات لتحقيق الانضباط للشارع المصري ومكافحة الجرائم بشتى صورها وتحقيق الانتشار الأمني الفعال والقضاء على كافة الظواهر السلبية، وملاحقة الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرات.

وأسفرت الجهود بمديريتى أمن "الأقصر،  أسوان " ، خلال 24 ساعة الأخيرة تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، عن ضبط (5 قطع سلاح ناري، 6 قضايا اتجار في المواد المخدرة، 3 قطع سلاح أبيض، 35 قضية تموينية متنوعة، 683 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 839 حكما قضائيا متنوعا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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