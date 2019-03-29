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الرئيس السيسي يُكرم الأمهات المثاليات غدًا

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الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

محمود أبو سعد

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غدًا.. السيسي يحضر احتفالية «تحيا مصر»

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدًا السبت، احتفالية المرأة المصرية في 100 عام، حيث يكرم الأمهات المثاليات والنماذج الإيجابية.

وتُقام الاحتفالية بمركز المنارة بالتجمع الخامس، بتنظيم المجلس القومي للمرأة وبدعوة من الدكتوره غاده والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.?

ومن المُقرر أن يكرم الرئيس السيسي، عددًا من النماذج الناجحة للسيدات في المجتمع، وكذلك تكريم الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية التي أعلنت عنهن وزارة التضامن منذ أيام.


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