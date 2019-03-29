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«أبوتريكة»: الأهلي كلفني بهذه المهمة السرية

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كشف النجم محمد أبو تريكة، صانع ألعاب الأهلي والمنتخب الوطني، عن تكليف مجلس إدارة القلعة الحمراء في الموسم الماضي، بمراقبة عدد من لاعبي فريق الرجاء البيضاوي المغربي.

وأكد «أبوتريكة» خلال تواجده في الاستوديو التحليلي لمباراة السوبر الأفريقي بين الترجي والرجاء البيضاوي المغربي، أنه كان مكلفا من قبل الإدارة بمتابعة عدد من لاعبي الفريق المغربي.

وأشار نجم القلعة الحمراء السابق إلى أنه رشح للأهلي عبد الإله الحافيظي صانع ألعاب الرجاء البيضاوي والذي وصفه بأنه النسخة المغربية من طارق التائب نجم الكرة المغربية السابق.


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