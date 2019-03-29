» طائرة خاصة للأهلي في رحلة جنوب أفريقيا

29 مارس 2019 - 08:36 م

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على سفر الفريق الأحمر إلى جنوب أفريقيا بطائرة خاصة، استعدادا لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي المقرر لها يوم 6 من أبريل، لتجنب إرهاق اللاعبين في ظل الضغط الكبير للمباريات.

وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة إنه تحدد يوم 3 أبريل المقبل موعدا للسفر؛ لأداء المباراة في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

وأجل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» مباراة الذهاب أمام بطل جنوب إفريقيا لتقام يوم 6 أبريل بدلا من 5 من الشهر ذاته، كما قرر تأجيل لقاء العودة ليقام يوم 13 أبريل بدلا من 12.

وكلف مجلس إدارة الأهلي ،خالد الدرندلي، أمين الصندوق، برئاسة بعثة الفريق في تلك الرحلة.