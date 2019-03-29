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إصابة شخصين إثر تصادم سيارة وتوك توك

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إسعاف - أرشيفية

أحمد سالم

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سيارة

الجيزة

الحوامدية

ميكروباص

أصيب شخصان إثر اصطدام سيارة ميكروباص بدراجة نارية «توك توك»، علي طريق مصر أسيوط الزراعى، بنطاق قسم شرطة الحوامدية محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق مصر أسيوط الزراعى، بالقرب من محطة المياه الجديدة بمدينة الحوامدية.

وبالانتقال والفحص تبين أن الحادث، وقع بين سيارة ميكروباص، و«توك توك» ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح بسيطة، على الفور تم نقلهما إلى مستشفى الحوامدية العام، لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

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