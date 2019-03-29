» "سرايا القدس" تحذّر إسرائيل: ستجلبون هذا الأمر لأنفسكم

29 مارس 2019 - 08:26 م

حذّرت "سرايا القدس"، الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي"، إسرائيل من قتل المدنيين الفلسطينيين، "لأن ذلك لن يجلب لها سوى الحرب".

وقال الناطق باسم السرايا، "أبو حمزة" في كلمة متلفزة، الجمعة، "نحذّر العدو من الإيغال بالدم الفلسطيني، ونشدد على أن قتل المدنيين لن يجلب له سوى الحرب".

يأتي ذلك عشية انطلاق المسيرات المرتقبة السبت، التي يشارك فيها فلسطينيون قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، والتي من المتوقع أن يقمعها الجيش الإسرائيلي بالقوة.

وأضاف المتحدث: "إننا في سرايا القدس، ونحن نرى شعبنا بكافة أطيافه يتحضر لليوم الوطني الكبير، غدًا السبت، شرق غزة، ندعو لمشاركة واسعة".

وأردف: "إن الشعب الفلسطيني قد اتخذ قرارا صريحا واضحا لا لبس فيه، بإنهاء الحصار الظالم على غزة، ولن يثنيه عن ذلك كل الإجراءات التي يقوم بها العدو".

ومن المقرر أن تنطلق السبت في غزة، مسيرة "مليونية الأرض والعودة" دعت إليها فصائل فلسطينية، من أجل إحياء ذكرى "يوم الأرض"، ومرور عام على انطلاق "مسيرات العودة".

و"يوم الأرض"، تسمية تُطلق على أحداث جرت في 30 مارس 1976، استشهد فيها 6 فلسطينيين، خلال احتجاجات على مصادرة سلطات الاحتلال مساحات واسعة من أراضيهم.