قيادي بالجماعة الإسلامية: موقف طيب لمبارك تجاه غزة

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قال حمدي عبد الرحمن، القيادي التاريخي بالجماعة الاسلامية، إن بقاء غزة قوية صامدة في وجه إسرائيل هو من دواعي الأمن القومي العربي والإسلامي.

وكتب عبد الرحمن عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك": "لا يخفي على أحد أهمية حماس للأمن القومي، فدويلة غزة أو بليدة غزة بضم الباء هي الوحيدة التي تضرب العمق الإسرائيلي ورعب بمب عزة في إسرائيل أقوى من إرهاب صواريخ إسرائيل في غزة، إسرائيل لا تستطيع أن تمكث في الخنادق لمدة أسبوع واحد ولا يطيق الجندي الإسرائيلي الالتحام ومواجهة فدائي غزة".

وأشار عبد الرحمن إلى أنه: "في أيام مبارك كانت يتم نقل كل شيء عبر الأنفاق لغزة تحت سمع وبصر مصر لكي تواصل غزة الصمود حيث أن غزة هي خط الدفاع الأول عن مصر".

وأضاف: "وأقول بكل صراحة ووضوح إسرائيل لن تقدم علي مهاجمة مصر أو دخول سيناء وشوكة غزة في ظهرها، وإذا قضت إسرائيل علي المقاومة في غزة أصبح الطريق إلى سيناء مفتوحا من غير خوف من طعنات الخلف، صحيح أن الجيش المصري يستطيع التصدي لأي عدوان والتعامل معه، ولكن خلو سيناء من القوات الثقيلة يعطي ميزة لإسرائيل في حالة دخلوا الأرض المصرية".

وتابع: "حسنا فعلت المخابرات المصرية بالملف الغزاوي وتدخل مصر لوقف القتال بين غزة وإسرائيل هو موقف حميد رشيد"، مؤكدًا أن بقاء غزة قوية صامدة في وجه إسرائيل هو من دواعي الأمن القومى العربي والإسلامي أيضا.


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