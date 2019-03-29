«دفاع البرلمان»: لقاء السيسي وبن زايد يحمل الخير للمنطقة

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أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

ثمن النائب أحمد إسماعيل، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، لمصر، مؤكدًا أنها زيارة مهمة لمناقشة الأوضاع الراهنة في الدول العربية وخاصة الأمن القومي للبلاد.

وأشار «إسماعيل» في بيان صادر عنه، إلى أن العلاقات المصرية الإماراتية قوية وراسخة منذ قديم الأزل، فتربطهم علاقات قائمة على المحبة والأخوة، وهي مثال جيد للعلاقات بين البلدان العربية التي ينبغي أن تسود لتحقيق التعاون المشترك الذي ينعكس على كافة الأصعدة ويحقق الرخاء والاستقرار للجميع.

وأكد أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، أن الزيارة أسفرت عن توقيع العديد من الاتفاقيات ثنائية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والثقافي، بهدف استغلال إمكانيات الدولتين لتحقيق الصالح لشعوبها، فضلًا عن مناقشة الأوضاع في المنطقة ومكافحة الإرهاب الأسود الذي يريد النيل من البلدان العربية.


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