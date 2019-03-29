دبلوماسي سابق: الجولان أبرز ما بالقمة العربية الـ30

29 مارس 2019 - 08:19 م

قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن أجندة القمة العربية الـ30 في تونس مليئة بالعديد من الملفات الساخنة الحيوية، مشيرًا إلى أن هناك تحضيرًا جيدًا من جانب وزراء الخارجية العرب لها.

وأضاف «حليمة»، في تصريحات متلفزة، أنه سيتم مناقشة موضوع الأمن العربي خاصة بما يتعلق بالجولان والأزمة السورية والقضية الفلسطينية؛ التي تمر بمرحلة في غاية الحساسية والدقة.

وأشار إلى أنه سيتم مناقشة ملفات أخرى تتعلق بالقضايا الأمنية؛ قضية مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، والاتجار بالبشر، والنازحين واللاجئين، والهجرة غير الشرعية، مضيفًا أنه سيتم مناقشة قضايا ذات بعد داخلي وإقليمي ودولي.