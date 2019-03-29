تنظيم مهرجان الجيزة للعروض الرياضية

29 مارس 2019 - 08:17 م

تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة نظمت مديرية الشباب والرياضة مهرجان الجيزة للعروض الرياضية فى إطار احتفال محافظة الجيزة يعيدها القومى فى الذكرى المئوية .





وأكد محافظ الجيزة إن المهرجان تضمن مجموعة من العروض الرياضية والتى قدمها الفرق الرياضية التابعة لمراكز الشباب بالمحافظة مشيداً بالأداء الرياضي للاعبين متمنياً لهم دوام النجاح والتفوق الرياضي .





ومن جانبه أشار الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة أن المهرجان تم تنظيمه على ملاعب نادى الطالبية الرياضى وشهد حضور كبير واداء رائع من الفرق الرياضية .





لافتا أنه تم تنظيم نهائى أولمبياد الطفل المصرى فى خماسي كره القدم بالصالة المغطاه بمركز شباب ميت عقبة وذلك لاختيار ممثل محافظة الجيزة على مستوى الجمهورية .



