  • الجمعة 29 مارس 2019
  • بتوقيت مصر09:16 م
بحث متقدم
أرشيفية

مقطورة جرار تخترق جدار منزل في الدقهلية

ابوتريكة

«أبوتريكة»: الأهلي كلفني بهذه المهمة السرية

الجامعة العربية

آخر كلام.. القمة العربية تحسم مصير مقعد سوريا

فلسطينيون على حدود غزة مع الأراضي المحتلة

قيادي بالجماعة الإسلامية: موقف طيب لمبارك تجاه غزة

صلاح وميسى

تصريح صادم من «ميسي» تجاه محمد صلاح

اليامين زروال

رئيس جزائري سابق ينضم للمتظاهرين

إبراهيم العساف

السعودية: لا تفريط فى الجولان والقدس

وصف جديد لجماعة الإخوان ..تعرف عليه؟

قيادي سابق: الجنائز "الإخوانية" كانت مناسبة لاستعراض القوة !

أمطار غزيرة - أرشيف

الأرصاد تحذر: رياح وأمطار غدًا

وزير الخارجية سامح شكري

«شكرى» لأمريكا: قراركم بشأن الجولان «باطل»

تنظيم مهرجان الجيزة للعروض الرياضية

آخر الأخبار

محافظة الجيزة
محافظة الجيزة

محمود أبو سعد

أخبار متعلقة
#

القوى العاملة تنظم ملتقى توظيف الشباب استجابة لمبادرة الرئيس

#

"شيرين رضا" مرشحة للغناء فى افتتاح القاهرة السينمائي

#

غلق جزئي لكوبري الجلاء حتى الأحد

#

الإفراج عن 7 جنود أمريكيين في سوريا

تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة نظمت مديرية الشباب والرياضة مهرجان الجيزة للعروض الرياضية فى إطار احتفال محافظة الجيزة يعيدها القومى فى الذكرى المئوية . 

وأكد محافظ الجيزة إن المهرجان تضمن مجموعة من العروض الرياضية والتى قدمها الفرق الرياضية التابعة لمراكز الشباب بالمحافظة مشيداً بالأداء الرياضي للاعبين متمنياً لهم دوام النجاح والتفوق الرياضي .

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة أن المهرجان تم تنظيمه على ملاعب نادى الطالبية الرياضى وشهد حضور كبير واداء رائع من الفرق الرياضية .

لافتا أنه تم تنظيم نهائى أولمبياد الطفل المصرى فى خماسي كره القدم بالصالة المغطاه بمركز شباب ميت عقبة وذلك لاختيار ممثل محافظة الجيزة على مستوى الجمهورية .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الريسوني و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور

الجزائر: شعب وحراك غير قابل (للركوب)

د. هشام الحمامي

انفلات الجنون الغربى.. مذبحة "الباغوز"!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» العاهل السعودي يطلق 3 مشاريع فى تونس
» فحص 22 حساباً بـ«تويتر وفيس بوك» بعد «خطف طالبة أسيوط»
» طائرة خاصة للأهلي في رحلة جنوب أفريقيا
» "سرايا القدس" تحذّر إسرائيل: ستجلبون هذا الأمر لأنفسكم
» بث مباشر.. مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي
» الشرطة الجزائرية تفرق المتظاهرين بالغاز والرصاص المطاطى
» الرجاء بطلًا للسوبر الإفريقي على حساب الترجي
» بعد تأجيلها.. تونس تحدد موعد الانتخابات الرئاسية
» صور جنسية وراء ذبح عشيق الوراق
» "الهيئة الوطنية" بغزة تدعو للسلمية بمسيرات "مليونية الأرض"
» ترامب يهدد المكسيك بغلق الحدود

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:28 ص

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:17

  • عشاء

    19:47

من الى
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك
الكلاب
مديرة المدرسة