  • الجمعة 29 مارس 2019
  • بتوقيت مصر09:16 م
بحث متقدم
أرشيفية

مقطورة جرار تخترق جدار منزل في الدقهلية

ابوتريكة

«أبوتريكة»: الأهلي كلفني بهذه المهمة السرية

الجامعة العربية

آخر كلام.. القمة العربية تحسم مصير مقعد سوريا

فلسطينيون على حدود غزة مع الأراضي المحتلة

قيادي بالجماعة الإسلامية: موقف طيب لمبارك تجاه غزة

صلاح وميسى

تصريح صادم من «ميسي» تجاه محمد صلاح

اليامين زروال

رئيس جزائري سابق ينضم للمتظاهرين

إبراهيم العساف

السعودية: لا تفريط فى الجولان والقدس

وصف جديد لجماعة الإخوان ..تعرف عليه؟

قيادي سابق: الجنائز "الإخوانية" كانت مناسبة لاستعراض القوة !

أمطار غزيرة - أرشيف

الأرصاد تحذر: رياح وأمطار غدًا

وزير الخارجية سامح شكري

«شكرى» لأمريكا: قراركم بشأن الجولان «باطل»

سيارات إغاثة مرورية بالطرق بسبب الأمطار

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

كثافة مرورية بعدد من الطرق والمحاور بسبب زيادة الأحمال

#

كثافات مرورية فى شوارع وميادين القاهرة والجيزة

الطقس

الامطار

الأرصاد

هيئة المرور

نشرت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية للمرور، سيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة كما تم الدفع بالأوناش المرورية وسيارات الدفع الرباعي بسبب هطول الأمطار على الأماكن الصحراوية وفي إقليم القاهرة الكبرى، وذلك لرفع أي معوقات تعوق حركة السير والعمل على تحقيق الانضباط المروري.

وتهيب الإدارة العامة للمرور المواطنين بالالتزام بنصائح القيادة أثناء هطول الأمطار، كما أعلنت الإدارة أن هطول الأمطار لم يؤثر الآن على حركة الطرق.

وفي نفس السياق، واصل مساعد وزير الداخلية مدير المرور مراقبة حركة الطرق السريعة للاطمئنان على حركة السير، مشددًا على نشر أجهزة الرادار لرصد متجاوزيها للحد من الحوادث.

ورفعت الإدارة العامة للمرور درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لوجود أي طوارئ وكذلك كافة وحدات المرور بجميع المحافظات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الريسوني و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور

الجزائر: شعب وحراك غير قابل (للركوب)

د. هشام الحمامي

انفلات الجنون الغربى.. مذبحة "الباغوز"!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» العاهل السعودي يطلق 3 مشاريع فى تونس
» فحص 22 حساباً بـ«تويتر وفيس بوك» بعد «خطف طالبة أسيوط»
» طائرة خاصة للأهلي في رحلة جنوب أفريقيا
» "سرايا القدس" تحذّر إسرائيل: ستجلبون هذا الأمر لأنفسكم
» بث مباشر.. مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي
» الشرطة الجزائرية تفرق المتظاهرين بالغاز والرصاص المطاطى
» الرجاء بطلًا للسوبر الإفريقي على حساب الترجي
» بعد تأجيلها.. تونس تحدد موعد الانتخابات الرئاسية
» صور جنسية وراء ذبح عشيق الوراق
» "الهيئة الوطنية" بغزة تدعو للسلمية بمسيرات "مليونية الأرض"
» ترامب يهدد المكسيك بغلق الحدود

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:28 ص

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:17

  • عشاء

    19:47

من الى
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك
الكلاب
مديرة المدرسة