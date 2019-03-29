سيارات إغاثة مرورية بالطرق بسبب الأمطار

نشرت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية للمرور، سيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة كما تم الدفع بالأوناش المرورية وسيارات الدفع الرباعي بسبب هطول الأمطار على الأماكن الصحراوية وفي إقليم القاهرة الكبرى، وذلك لرفع أي معوقات تعوق حركة السير والعمل على تحقيق الانضباط المروري.

وتهيب الإدارة العامة للمرور المواطنين بالالتزام بنصائح القيادة أثناء هطول الأمطار، كما أعلنت الإدارة أن هطول الأمطار لم يؤثر الآن على حركة الطرق.

وفي نفس السياق، واصل مساعد وزير الداخلية مدير المرور مراقبة حركة الطرق السريعة للاطمئنان على حركة السير، مشددًا على نشر أجهزة الرادار لرصد متجاوزيها للحد من الحوادث.

ورفعت الإدارة العامة للمرور درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لوجود أي طوارئ وكذلك كافة وحدات المرور بجميع المحافظات.