» الرجاء بطلًا للسوبر الإفريقي على حساب الترجي

29 مارس 2019 - 08:05 م

فاز فريق الرجاء البيضاوي المغربي ببطولة كأس السوبر الإفريقي للمرة الثانية فى تاريخه بعد الفوز على الترجي التونسي، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التى جمعتهما اليوم الجمعة بملعب "ثانى بن جاسم"، بالعاصمة القطرية "الدوحة".

جاء هدف الرجاء الأول عند الدقيقة 22 من عمر المباراة عن طريق اللاعب عبد الإله الحافيظي، من تسديدة قوية فشل حارس الترجى فى التصدى لها.

فى الشوط الثاني تعادل الجزائري يوسف بلايلي للترجي من خلال تسديدة قوية قبل منطقة الجزاء فى الدقيقة 58، قبل أن يسجل بدر بانون الثاني للفريق المغربي بالدقيقة 65.

وبهذه النتيجة يتوج الرجاء البيضاوى بلقب السوبر الإفريقي للمرة الثانية في تاريخه حيث سبق وأن توج باللقب عام 2000، فيما حل وصيفاً فى نسخة 1998.

وتوج الترجى بلقب دورى أبطال أفريقيا على حساب الأهلى المصرى، بينما فاز الرجاء المغربى بكأس الكونفدرالية متفوقا على فيتا كلوب الكونغولى فى النهائي.