» الشرطة الجزائرية تفرق المتظاهرين بالغاز والرصاص المطاطى

29 مارس 2019 - 08:05 م

نقلت وكالة "رويترز" عن شهود أن الشرطة الجزائرية تطلق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع على المحتجين في العاصمة.

وقال شهود لوكالة "رويترز" إن الشرطة الجزائرية أطلقت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع على محتجين في العاصمة الجزائر اليوم الجمعة بينما احتشد نحو مليون شخص للمطالبة بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وخرج المتظاهرون اليوم بمسيرات في العاصمة الجزائرية للجمعة السادسة على التوالي حاملين لافتات ومرددين هتافات للمطالبة باستقالة بوتفليقة بعد أيام من دعوة الجيش لتنحيه.

ويوم الثلاثاء الفائت طلب رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح من المجلس الدستوري البت فيما إذ كان الرئيس المريض البالغ من العمر 82 عاما لائقا للمنصب.

وزادت الخطوة الضغوط على بوتفليقة الذي أخفق في استرضاء الجزائريين بتراجعه عن قرار الترشح لولاية خامسة.