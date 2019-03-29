طلب إحاطة عاجل بسبب تأخر استخراج معاش «تكافل وكرامة»

29 مارس 2019 - 08:05 م

تقدمت الدكتورة مي البطران، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك بشأن تأخر استخراج بطاقات "تكافل وكرامة" والمعروف شعبيًا باسم معاش "السيسي"، لأكثر من عام لعدد كبير من الأسر على مستوى الجمهورية.

وقالت «البطران» في بيان لها، اليوم الجمعة، إن هناك أسرًا تمت الموافقة لهم وجارى استخراج بطاقة منذ أكثر من عام للمراجعة، وآخرين منهم من المتظلمين من أكثر من عام أيضا، وعللت الوزارة عن سبب التأخير بأنها تدرس كافة الأوراق لضمان سلامتها ووصول الدعم لمستحقيه، متسائلًة هل دراسة الوراق تستغرق عام كامل؟.

وأوضحت وكيل لجنة الاتصالات، أنه ستتم إضافة 100 ألف مواطن لمعاش "تكافل وكرامة"، وقد تم حذف ما يقرب من 173 ألف مواطن لم يخضعوا لشروط المعاش وفقًا لتصريحات المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، مطالبة بزيادة أعداد المستفيدين من المعاش ووصولهم للعدد الذي تم حذفه على الأقل، والانتهاء من استخراج البطاقات المعطلة لوصول الدعم لمستحقيه في أقرب وقت، ولاستكمال الخطة التي وضعها الرئيس السيسي والحكومة بتوفير حياة كريمة للمواطنين.