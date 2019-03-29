تصريح صادم من «ميسي» تجاه محمد صلاح

29 مارس 2019 - 08:02 م

استبعد ليونيل ميسي، صانع ألعاب فريق برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني، محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، من قائمة أفضل 5 لاعبين في العالم حاليًا.

وقال ميسي خلال حواره مع البرنامج الإذاعي الأرجنتيني «كلوب أكتوبر 94,7 إف إم» عند سؤاله عن أفضل اللاعبين في العالم حاليا باستثنائه: "من الصعب اختيار ذلك لكن سأختار نيمار، مبابي، هازارد، سواريز، وكون أجويرو".

واندهش المضيف من ميسي لعدم وضع كريستيانو رونالدو في القائمة، الأمر الذي دفع النجم الأرجنتيني للتوضيح قائلَا: "لقد أخرجته من القائمة ووضعته معي، اعتقدت أن الأمر لا يستحق وضع اسمه في هذه القائمة".

وأكد ميسي، أن علاقته بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جيدة للغاية حيث قال : "لقد كان رائعا مواجهته في إسبانيا، لقد جعلنا نعاني في لحظات عديدة، ولم نكن نود أن نراه يرفع الألقاب مع ريال مدريد، لكنه جلب مكانته إلى الدوري الإسباني".