ضبط مالكي محطتين لحيازتهما مواد بترولية مُدعمة

ضبطت مباحث التموين، برئاسة اللواء أنور سعيد مدير الإدارة، مالكى محطتين لحيازتهما 41 ألف لتر مواد بترولية و700 اسطوانة ناقصة الأوزان بالدقهلية.

كانت معلومات وردت لمباحث التموين، مفادها قيام مالك طلمبة رصيف "غير مرخصة" لتموين السيارات، بدائرة مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية؛ لحيازته وتجميعه كمية من المواد البترولية المُدعمة من قِبل الدولة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وكمية قدرها (41000 واحد وأربعون ألف لتر "سولار – بنزين 80) تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء واستيلائه على أموال الدعم، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما ضبط المدير المسئول عن محطة لتعبئة الغاز الصب "البوتاجاز"، بدائرة مركز شرطة بلقاس؛ لحيازته وتعبئته أعداد كبيرة من أسطوانات البوتاجاز المُدعمة من قِبل الدولة قدرها (700 سبعمائة إسطوانة بوتاجاز سعة 12،5 كيلو جرام) مخصصة للأغراض المنزلية ناقصة الوزن بمقدار واحد كيلو جرام في الإسطوانة الواحدة تقريبًا تمهيدًا للاستيلاء على أموال الدعم بإعادة تعبئة وبيعها لحسابه الشخصى، وتحقيق أرباح غير مشروعة.