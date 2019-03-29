رئيس الجمارك: حدثنا التشريعات لدعم حركة التجارة الدولية

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السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك
السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك

حسن علام- متابعات

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الرسوم

مصلحة الجمارك

السلع المستوردة

أكد رئيس مصلحة الجمارك السيد كمال نجم، أن مصر تلتزم بتطبيق جميع الاتفاقيات الدولية، حيث تقوم المصلحة بدورها في تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية والتعاون مع مصلحة الضرائب في تحصيل ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول على السلع المستوردة طبقا للقانون 67 لسنة 2016 وتوريد الحصيلة لمصلحة الضرائب.

وأشارت المصلحة، في بيان اليوم، إلى أن ذلك جاء خلال لقاء نجم مع كل من "كريستيان كول" و"جون راين" الخبيرين المتخصصين في الإدارة الضريبية بصندوق النقد الدولي؛ لبحث سبل تطوير الأداء الضريبي وتحسين الأداء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال نجم إن المصلحة نفذت العديد من الإصلاحات الهيكلية الشاملة وحدثت التشريعات بهدف تيسير التجارة الدولية وتشجيع القطاع الخاص ومنها تعديل التعريفة الجمركية، وفقا للنظام المنسق وتعديل قانون الجمارك لتوفير الآليات الداعمة لحركة التجارة الدولية ومنها الإفراج والتخليص والاستعلام المسبق وخدمة الفاعل الاقتصادي المعتمد "AEO مصر" والسداد الإلكتروني.


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