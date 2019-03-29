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صور جنسية وراء ذبح عشيق الوراق

قضايا وحوادث

ذبح
ذبح

أحمد سالم

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تهديدات

حوادث

المصريون

الآداب

الوراق

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة، تحقيقاتها حول واقعة قيام ربة منزل وزوجها وآخر بذبح عشيق الأولى وفصل رأسه عن جسده، بعدما هددها بصور وفيديوهات جنسية تجمعهما سويًا.

كانت النيابة العامة قد أمرت بتشريح جثة المجني عليه، وطالبت تقرير بالإصابات التي لحقت به، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، واستدعاء زوجة المجني عليه لسماع أقوالها بشأن الواقعة.

كشفت التحقيقات، التي أجرتها النيابة، أن الواقعة بدأت ببلاغ حررته ربة منزل تدعى"رشا. ع "، تفيد بغياب زوجها "أحمد"، صاحب سوبر ماركت بمنطقة الوراق، في العقد الرابع من العمر، وتؤكد بأنه خرج لممارسة عمله ولم يعد وأنها حاولت الاتصال به كثيرًا فلم يجب.

وأضافت التحقيقات، أنه تم عمل التحريات اللازمة والاستعلام عن هاتف المتغيب، وعلاقته بأصدقائه ومن حول، وقد كشفت التحريات عن مفاجأة أن المتغيب على علاقة غير شرعية بسيدة متزوجة تدعى "سمية" 33 عامًا، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتتبع هاتف المتغيب، لتحديد موقعة، وقد تبين أنه بشقة بمنطقة الوراق وتم استئذان النيابة العامة لتفتيشه.

وأشارت التحقيقات "أن قوة أمنية توجهت إلى هناك وفور الوصول للشقة، تم العثور على أثار دماء أمام الباب، وبالداخل 3 سكاكين وملابس المتغيب عليها أثار دماء، كما عثر بصالة الشقة على جثته بدون رأس، وداخل غرفة النوم تم العثور على رأسه، وتم إخطار النيابة العامة.

وأوضحت التحقيقات "أن التحريات الأولية أثبت بأن المجني عليه كان على علاقة بالمتهمة الأولي، وأنه كان يتردد عليها في غياب زوجها، وأنه قام بالتقاط صور وفيديوهات جنسية أثناء إقامته علاقة معها، وبدأ في ابتزازها بعدما أصرت على إنهاء تلك العلاقة، فأخبرت زوجها، الذي اتفق معها على استدراج المجني عليه إلى شقتها، وفور وصوله انهالا عليه بالضرب ومن ثم قاموا بطعنه وفصل رأسه عن جسده، وفرا هاربين وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.


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