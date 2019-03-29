  • الجمعة 29 مارس 2019
  • بتوقيت مصر09:19 م
بحث متقدم
الدولار

الدولار يرتفع أمام الجنيه بتعاملات الأسبوع

أرشيفية

مقطورة جرار تخترق جدار منزل في الدقهلية

ابوتريكة

«أبوتريكة»: الأهلي كلفني بهذه المهمة السرية

فلسطينيون على حدود غزة مع الأراضي المحتلة

قيادي بالجماعة الإسلامية: موقف طيب لمبارك تجاه غزة

الجامعة العربية

آخر كلام.. القمة العربية تحسم مصير مقعد سوريا

اليامين زروال

رئيس جزائري سابق ينضم للمتظاهرين

صلاح وميسى

تصريح صادم من «ميسي» تجاه محمد صلاح

إبراهيم العساف

السعودية: لا تفريط فى الجولان والقدس

وصف جديد لجماعة الإخوان ..تعرف عليه؟

قيادي سابق: الجنائز "الإخوانية" كانت مناسبة لاستعراض القوة !

أمطار غزيرة - أرشيف

الأرصاد تحذر: رياح وأمطار غدًا

"الهيئة الوطنية" بغزة تدعو للسلمية بمسيرات "مليونية الأرض"

عرب وعالم

مواجهات بين الاحتلال وفلسطينيين على حدود غزة
مواجهات بين الاحتلال وفلسطينيين على حدود غزة

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

31مارس آخر موعد تلقي طلبات مراقبة استفتاء التعديلات الدستورية

#

«الوطنية للانتخابات» تصدر قرارًا جديدًا

#

زيادة أسعار الجرائد.. هل تكتب نهاية الصحافة الورقية؟

#

رسميًا.. التليفزيون المصري ينقل أمم أفريقيا 2019

غزة

تظاهرات

مليونية الأرض

دعت "الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار" في غزة، الجمعة، إلى "المشاركة الفاعلة والسلمية" في مسيرات "مليونية الأرض والعودة"، المقرر انطلاقها السبت، إحياءً لذكرى "يوم الأرض".

وقال خالد البطش، رئيس الهيئة (مؤلفة من الفصائل)، عقب اجتماع بين الهيئة والفصائل الفلسطينية مع الوفد الأمني المصري، في مكتب رئيس حركة حماس بغزة، يحيى السنوار: "ندعو للمشاركة الفاعلة والسلمية غدا في المسيرات، لنرسل رسالة للعالم أننا ضد صفقة القرن ومشاريع التطبيع مع الاحتلال".

ورحب في حديثه بالدور "الكبير المبذول من الوفد الأمني المصري، للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني كله، والمحاصر بغزة على وجه الخصوص وصولا لكسر الحصار".

وكشف البطش عن تأكيد قطر عبر وزير خارجيتها، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، استمرار تزويد غزة بالسولار حتى نهاية العام الجاري، واستعدادها للاستمرار بإرسال دفعات مالية، ضمن المساعدات التي تقدمها لغزة.

وفي ذات السياق، قال عضو المكتب السياسي لـ"حماس" خليل الحية: "نؤكد لشعبنا أننا قدمنا للوفد الأمني المصري رزمة مطالب لكسر الحصار وهذا حق وليس منة من قبل الاحتلال الإسرائيلي".

ومن المقرر أن تنطلق، السبت، بغزة مسيرة "مليونية الأرض والعودة" دعت لها فصائل فلسطينية، من أجل إحياء ذكرى يوم الأرض الفلسطيني (يوافق 30 مارس من كل عام) ومرور عام على انطلاق مسيرات "العودة وكسر الحصار".

وكان الجيش الاسرائيلي دفع مزيدًا من القوات خلال الأيام الأخيرة إلى حدود قطاع غزة، تحسبًا لمسيرات حاشدة متوقعة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الريسوني و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور

الجزائر: شعب وحراك غير قابل (للركوب)

د. هشام الحمامي

انفلات الجنون الغربى.. مذبحة "الباغوز"!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» العاهل السعودي يطلق 3 مشاريع فى تونس
» فحص 22 حساباً بـ«تويتر وفيس بوك» بعد «خطف طالبة أسيوط»
» طائرة خاصة للأهلي في رحلة جنوب أفريقيا
» "سرايا القدس" تحذّر إسرائيل: ستجلبون هذا الأمر لأنفسكم
» بث مباشر.. مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي
» الشرطة الجزائرية تفرق المتظاهرين بالغاز والرصاص المطاطى
» الرجاء بطلًا للسوبر الإفريقي على حساب الترجي
» بعد تأجيلها.. تونس تحدد موعد الانتخابات الرئاسية
» صور جنسية وراء ذبح عشيق الوراق
» "الهيئة الوطنية" بغزة تدعو للسلمية بمسيرات "مليونية الأرض"
» ترامب يهدد المكسيك بغلق الحدود

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:28 ص

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:17

  • عشاء

    19:47

من الى
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك
الكلاب
مديرة المدرسة