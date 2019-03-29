» "الهيئة الوطنية" بغزة تدعو للسلمية بمسيرات "مليونية الأرض"

29 مارس 2019 - 07:35 م

دعت "الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار" في غزة، الجمعة، إلى "المشاركة الفاعلة والسلمية" في مسيرات "مليونية الأرض والعودة"، المقرر انطلاقها السبت، إحياءً لذكرى "يوم الأرض".

وقال خالد البطش، رئيس الهيئة (مؤلفة من الفصائل)، عقب اجتماع بين الهيئة والفصائل الفلسطينية مع الوفد الأمني المصري، في مكتب رئيس حركة حماس بغزة، يحيى السنوار: "ندعو للمشاركة الفاعلة والسلمية غدا في المسيرات، لنرسل رسالة للعالم أننا ضد صفقة القرن ومشاريع التطبيع مع الاحتلال".

ورحب في حديثه بالدور "الكبير المبذول من الوفد الأمني المصري، للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني كله، والمحاصر بغزة على وجه الخصوص وصولا لكسر الحصار".

وكشف البطش عن تأكيد قطر عبر وزير خارجيتها، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، استمرار تزويد غزة بالسولار حتى نهاية العام الجاري، واستعدادها للاستمرار بإرسال دفعات مالية، ضمن المساعدات التي تقدمها لغزة.

وفي ذات السياق، قال عضو المكتب السياسي لـ"حماس" خليل الحية: "نؤكد لشعبنا أننا قدمنا للوفد الأمني المصري رزمة مطالب لكسر الحصار وهذا حق وليس منة من قبل الاحتلال الإسرائيلي".

ومن المقرر أن تنطلق، السبت، بغزة مسيرة "مليونية الأرض والعودة" دعت لها فصائل فلسطينية، من أجل إحياء ذكرى يوم الأرض الفلسطيني (يوافق 30 مارس من كل عام) ومرور عام على انطلاق مسيرات "العودة وكسر الحصار".

وكان الجيش الاسرائيلي دفع مزيدًا من القوات خلال الأيام الأخيرة إلى حدود قطاع غزة، تحسبًا لمسيرات حاشدة متوقعة.