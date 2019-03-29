برلماني: نتائج زيارة بن زايد لمصر جيدة

29 مارس 2019 - 07:33 م

قال النائب سامح السايح، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لمصر، ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، خرجت بالعديد من النتائج والمباحثات المثمرة بين الجانبين على كل الأصعدة، وتناولت العديد من القضايا الهامة المطروحة على الساحة العربية والدولية.

وأضاف عضو مجلس النواب في بيان له اليوم الجمعة، أنه يرى أن الزيارة ناجحة وحققت لجميع أهدافها السياسية والاقتصادية والتعاون والتنسيق بين مصر والإمارات تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والدولية، كما أسفرت عن توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات ثنائية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، بهدف استغلال إمكانيات الدولتين لتحقيق الصالح لشعوبيهما.