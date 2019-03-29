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«ساري»: التواجد في المربع الذهبي هدفي مع تشيلسي

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تشيلسي

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سارى

أكد ماوريسيو ساري، المدير الفنى لفريق تشيلسي الإنجليزي، أن هدف البلوز هذا الموسم هو ضمان مركز ضمن أندية التوب 4، ليصبح بإمكان فريقه المشاركة فى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل تشيلسي حاليا المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، قبل مباراة الأحد التى تجمعه مع مضيفه كارديف سيتي فى الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي.

وقال ساري خلال تصريحاته اليوم فى المؤتمر الصحفي للمباراة: "سيكون الأمر صعب أن تفوز فى جميع المباريات لكل الفرق، بإمكاننا تحقيق التوب 4 بدون الفوز بكل المباريات، علينا ان نمضي مباراة بعد مباراة".

وعن مسألة بقاء كالوم هودسون نجم الفريق الواعد مع البلوز الموسم المقبل قال: "أعتقد نعم، لكنني لا أعلم إن كان سيجدد عقده أم لا، لكنني أعتقد أنه سيبقى على أي حال".

وأضاف ساري: "الموسم الماضي كان أودوي 17 عاما وشارك في 3 او 4 مباريات فحسب، هذا العام مازال شاب وصغير جدا ورغم ذلك لعب 19 او 20 مباراة، بالعمر المناسب سيشارك في 35 مباراة بالموسم، إنه في الطريق الصحيح".


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