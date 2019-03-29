  • الجمعة 29 مارس 2019
  • بتوقيت مصر09:19 م
بحث متقدم
الدولار

الدولار يرتفع أمام الجنيه بتعاملات الأسبوع

أرشيفية

مقطورة جرار تخترق جدار منزل في الدقهلية

ابوتريكة

«أبوتريكة»: الأهلي كلفني بهذه المهمة السرية

فلسطينيون على حدود غزة مع الأراضي المحتلة

قيادي بالجماعة الإسلامية: موقف طيب لمبارك تجاه غزة

الجامعة العربية

آخر كلام.. القمة العربية تحسم مصير مقعد سوريا

اليامين زروال

رئيس جزائري سابق ينضم للمتظاهرين

صلاح وميسى

تصريح صادم من «ميسي» تجاه محمد صلاح

إبراهيم العساف

السعودية: لا تفريط فى الجولان والقدس

وصف جديد لجماعة الإخوان ..تعرف عليه؟

قيادي سابق: الجنائز "الإخوانية" كانت مناسبة لاستعراض القوة !

أمطار غزيرة - أرشيف

الأرصاد تحذر: رياح وأمطار غدًا

مجهولون يشعلون النار في رئاسة مدينة رأس غارب

قضايا وحوادث

شاهد.. نيران تشتعل بطائرة أثناء هبوط طارئ
شاهد.. نيران تشتعل بطائرة أثناء هبوط طارئ

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

مصر تدين حادث إطلاق النار بهولندا

#

"الخارجية" تدين حادث إطلاق النار بمدينة أوتريخت الهولندية

#

أسرة منفذ هجوم أوتريخت تفجر مفاجأة حول دوافعه

#

إصابة 9 أشخاص جراء إطلاق النار في هولندا

سيناء

اشعال النيران

مجهولون

مدينة رأس غارب

أشعل مجهولون النيران في استراحة مساعد رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب بالبحر الأحمر وذلك أثناء تواجده داخلها فجرا، كما قام مجهولون فى نفس التوقيت بإشعال النيران بسيارة أحد المحامين النشطين فى مجال الخدمة العامة بنفس المدينة، وتكثف مباحث رأس غارب جهودها لضبط المجهولين.

تلقى مأمور قسم شرطة رأس غارب إخطارا بقيام مجهولين بإشعال النيران باستراحة مساعد رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب بالبحر الأحمر وهو بداخلها مستغرقا فى النوم لتتدخل العناية الإلهية ويتم إنقاذه بعد أن تم إخماد النيران قبل أن تمتد لباقى أجزاء الاستراحة وهو ما كاد يودى بحياته.

كما شهدت المدينة فى نفس التوقيت حريقا آخر لسيارة أحد المحامين المشهور عنهم الخدمة العامة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الريسوني و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور

الجزائر: شعب وحراك غير قابل (للركوب)

د. هشام الحمامي

انفلات الجنون الغربى.. مذبحة "الباغوز"!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» العاهل السعودي يطلق 3 مشاريع فى تونس
» فحص 22 حساباً بـ«تويتر وفيس بوك» بعد «خطف طالبة أسيوط»
» طائرة خاصة للأهلي في رحلة جنوب أفريقيا
» "سرايا القدس" تحذّر إسرائيل: ستجلبون هذا الأمر لأنفسكم
» بث مباشر.. مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي
» الشرطة الجزائرية تفرق المتظاهرين بالغاز والرصاص المطاطى
» الرجاء بطلًا للسوبر الإفريقي على حساب الترجي
» بعد تأجيلها.. تونس تحدد موعد الانتخابات الرئاسية
» صور جنسية وراء ذبح عشيق الوراق
» "الهيئة الوطنية" بغزة تدعو للسلمية بمسيرات "مليونية الأرض"
» ترامب يهدد المكسيك بغلق الحدود

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:28 ص

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:17

  • عشاء

    19:47

من الى
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك
الكلاب
مديرة المدرسة