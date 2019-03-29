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التضامن: تفعيل منظومة حماية الطفل بالتعاون مع اليونيسيف

الحياة السياسية

مشروع حماية الطفل
مشروع حماية الطفل

حسن علام- متابعات

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منظمة اليونيسيف

وزارة التضامن الاجتماعى

مشروع حماية الطفل

اختتمت بالإسكندرية؛ فعاليات الورشة التدريبية لفريق العمل بوحدة إدارة الحالة التابعة لمشروع حماية الطفل، والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي، وفقا للبروتوكول الموقع مع منظمة اليونيسيف لتفعيل منظومة حماية الطفل.

وقالت سمية الألفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تسعى من خلال المشروع إلى حماية ورعاية الأطفال من جميع أشكال العنف والإيذاء والاستغلال وما من شأنه إعاقة تعليمھم أو الإضرار بصحتھم البدنية والنفسية، واتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة لحمايتهم.

وأكدت الألفي، أن فكرة إنشاء وحدة لإدارة حالة الأطفال تعتمد على ضم حزم الخدمات، التي تقدمها الوزارة لهم لتكون من منفذ واحد يضمن بناء نظام معلوماتي وقاعدة بيانات حول الأطفال، لتفادي تقديم الخدمات بنظام الجزر المنعزلة، وأيضا لتجنب إهدار الوقت والجهد والمال.

وأشارت إلى أن الورشة التدريبية، التي استمرت على مدار اليومين الماضيين استهدفت بناء قدرات وتحسين المهارات الفنية لدى فريق عمل وحدة إدارة الحالة بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى تحديد التدخلات المطلوبة لتأھيل وإعادة إدماج الطفل في الأسرة والمجتمع.


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