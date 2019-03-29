الأمن يوافق على زيادة أعداد جماهير القمة 117

29 مارس 2019 - 07:06 م

قررت مدير أمن الإسكندرية، زيادة عدد الجماهير في مباراة الزمالك والأهلي، المقرر إقامتها غدًا السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ17 من عمر الدوري الممتاز.

ووافق الأمن على حضور 50 فردًا من الأهلي والزمالك في مباراة القمة بواقع أعضاء مجلس إدارة الناديين ومديرين الإدارات المتعلقة بقطاع كرة القدم، بالإضافة إلى حاملي بطاقات المقصورة الرئيسية الموسمية.

وكان الأمن قد قرر في وقت سابق اقتصار الحضور الجماهيري على 15 فردًا فقط من كل نادٍ، في المباراة المرتقبة في القمة 117.