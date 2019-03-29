  • الجمعة 29 مارس 2019
  • بتوقيت مصر09:19 م
بحث متقدم
الدولار

الدولار يرتفع أمام الجنيه بتعاملات الأسبوع

أرشيفية

مقطورة جرار تخترق جدار منزل في الدقهلية

ابوتريكة

«أبوتريكة»: الأهلي كلفني بهذه المهمة السرية

فلسطينيون على حدود غزة مع الأراضي المحتلة

قيادي بالجماعة الإسلامية: موقف طيب لمبارك تجاه غزة

الجامعة العربية

آخر كلام.. القمة العربية تحسم مصير مقعد سوريا

اليامين زروال

رئيس جزائري سابق ينضم للمتظاهرين

صلاح وميسى

تصريح صادم من «ميسي» تجاه محمد صلاح

إبراهيم العساف

السعودية: لا تفريط فى الجولان والقدس

وصف جديد لجماعة الإخوان ..تعرف عليه؟

قيادي سابق: الجنائز "الإخوانية" كانت مناسبة لاستعراض القوة !

أمطار غزيرة - أرشيف

الأرصاد تحذر: رياح وأمطار غدًا

ضبط حائزي أسلحة ومخدرات بكفر الشيخ

قضايا وحوادث

الأمن الأردني
الأمن الأردني

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

تفصيلة فشل أقارب "طبيبة كفر الشيخ" في الإجابة عنها قد تحل اللغز

#

الشرطة تضبط بؤرًا إجرامية بـ"أبو النمرس"

حوادث

مخدرات

المصريون

كفر الشيخ

اسلحة بيضاء

شنت مباحث كفر الشيخ، حملة مكبرة برئاسة اللواء محمد عمار مدير المباحث الجنائية بالتنسيق مع فرع الأمن العام، استهدفت ضبط الخارجين على القانون من حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير الأمن.

وقاد الحملة العميد عبد الفتاح المنشاوي رئيس المباحث الجنائية بكفر الشيخ، حيث تمكنت مباحث مركز دسوق تحت إشراف العقيد أيمن بكري رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ من ضبط "م.ع" 20 سنة عاطل وبحوزته طبنجة.

وضبطت مباحث مركز كفر الشيخ برئاسة الرائد رامي عبد الصمد شرف الدين، "ح.ح" 25 سنة عاطل وبحوزته فرد خرطوش و 4 طلقات، "ف.ا" 27 سنة عاطل وبحوزته 100 جرام هيروين.

وتمكنت الحملة، تحت إشراف العميد محمد الصاوي وكيل إدارة البحث الجنائي، من ضبط "ع.ن" 30 سنة عاطل وبحوزته فرد خرطوش وطلقتين و60 جرامًا هيروين، و"ا.ا" 28 سنة عاطل وبحوزته 100 جرام حشيش.

وألقت مباحث مركز كفر الشيخ القبض على "ص.م" سن 47 عاطل سبق اتهامه في قضيتي جرائم تموينية آخرهما 10993/ 2003م جنح قسم كفر الشيخ وبحوزته 100 جرام حشيش و50 قرصًا مخدرًا.

كما ضبطت "ع.ف" عاطل سبق اتهامه في 5 قضية ما بين: مخدرات ، سلاح بدون ترخيص ، مقاومة سلطات آخرهم 11165/ 2016م جنايات قسم أول كفر الشيخ " مخدرات " وبحوزته 50 جرامًا هيروين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الريسوني و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور

الجزائر: شعب وحراك غير قابل (للركوب)

د. هشام الحمامي

انفلات الجنون الغربى.. مذبحة "الباغوز"!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» النجم الساحلي يتأهل إلى نهائي كأس زايد
» العاهل السعودي يطلق 3 مشاريع فى تونس
» فحص 22 حساباً بـ«تويتر وفيس بوك» بعد «خطف طالبة أسيوط»
» طائرة خاصة للأهلي في رحلة جنوب أفريقيا
» "سرايا القدس" تحذّر إسرائيل: ستجلبون هذا الأمر لأنفسكم
» بث مباشر.. مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي
» الشرطة الجزائرية تفرق المتظاهرين بالغاز والرصاص المطاطى
» الرجاء بطلًا للسوبر الإفريقي على حساب الترجي
» بعد تأجيلها.. تونس تحدد موعد الانتخابات الرئاسية
» صور جنسية وراء ذبح عشيق الوراق
» "الهيئة الوطنية" بغزة تدعو للسلمية بمسيرات "مليونية الأرض"

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:28 ص

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:17

  • عشاء

    19:47

من الى
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك
الكلاب
مديرة المدرسة