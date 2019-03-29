«كلوب»: «صلاح» حقق ما يتمناه قبل موقعة توتنهام

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المصريون

ليفربول

صلاح

كلوب

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي، أن النجم محمد صلاح جناح الريدز والمنتخب الوطني، استفاد بشكل كامل من الراحة التى حصل عليها خلال فترة التوقف الدولى، وذلك قبيل المواجهات المهمة للغاية التى تنتظر الفريق فى الفترة المقبلة.

وقال «كلوب»، فى تصريحات خلال المؤتمر الصحفى الخاص بلقاء توتنهام فى البريميرليج، بعد غد الأحد، حسبما نقلتها صحيفة «إكسبريس» البريطانية، اليوم الجمعة، إن «صلاح دائمًا ما لعب جميع المباريات مع المنتخب والنادى، وكان من المهم بالفعل منحه راحة».

وأضاف المدرب الألمانى: «حاليًا سيكون حاضرًا بعد أسبوع تحضيرى لبقية الموسم، وذلك أمر جيد، وقد تحدثت إليه، ويبدو أنه حصل على الاسترخاء المطلوب بالفعل وأصبح فى مزاج جيد، والآن، لنبدأ العمل».

ويخوض ليفربول مواجهة توتنهام كمتصدر البريميرليج برصيد 76 نقطة وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتى صاحب المركز الثانى، والذى لعب مباراة أقل، بينما يحتل السبيرز المركز الثالث برصيد 61 نقطة.


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