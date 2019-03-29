قيادي سابق: الجنائز "الإخوانية" كانت مناسبة لاستعراض القوة !

29 مارس 2019 - 07:04 م

كشف طارق البشبيشي، القيادي الإخواني السابق، أن جماعة الإخوان المسلمين تستغل الجنائز لصالحها، عن طريق الحشد وتحويلها الجنائر إلى مظاهرة سياسية واستعراض القوة.

وكتب "البشبيشي"، عبر صفحته الشخصية"فيس بوك":"بيننا و بينهم الجنازات، عبارة يرددها دائما الإخوان لإثبات وجودهم وفشل جميع خطط تهميشهم و إقصائهم وعزلهم، لذلك يهتم الإخوان بصورة كبيرة بجنازات أعضائهم المتوفين ويكلفون لها لجان عمل تنظيمية لكي تتحول الجنازة لمظاهرة سياسية واستعراض للقوة ورسالة لأجهزة الأمن و الدولة بان الإخوان أقوياء و لن تقدروا عليهم".

وأضاف: "يحشد الإخوان للجنازة كما يحشدون للمظاهرات والمؤتمرات الانتخابية وتبليغ الأعضاء و المحبين يتم بصورة جدية، و يتم توزيع الأدوار على المكلفين بإخراج صورة الجنازة كما أراد الإخوان، فيجب حضور رموز الإخوان ليظهروا في الصورة و يتم تسويقهم عند أقارب وعائلة المتوفى الاخوانى وهناك من الأعضاء من يتناثر على جانبي الجنازة أثناء السير بها لكي يروج للإخوان".

وتابع: "عندما يندهش أحد الناس العاديين من العدد الذي يسير في الجنازة فيخبره أحد الإخوان بأن هذا الحشد الكبير من المشيعين لأن المتوفى رجل من الإخوان المسلمين فيقع في نفسه رهبة لارتباط اسم الإخوان مع جلال الموت وعدد المشيعين، وهناك من يخطب في الناس على المقبرة أثناء عملية الدفن فتتحول الخطبة كلها في مديح الإخوان وقداسة طريقهم و منهجهم وظلم من يضيقون عليهم وارتباط الناس بالجماعة و حبهم لها بدليل هذه الأعداد الغفيرة التي أتت لتشيع هذا الميت و لولا انتمائه للإخوان ما أتت كل هذه الأعداد لتشيعه وتترحم عليه".

واستمر: "وهناك من يصور الجنازة سواء بالفيديو أو الصور فقط و يحرص أن يصور بطريقة معينة بحيث تظهر الإعداد الغفيرة في الصور لكي يروجها على النت ومواقع التواصل مع صوت في الخلفية يمتدح المتوفى و يقول إنه من الصالحين ويسير مع الصالحين الذين هم طبعا جماعة الإخوان، أما جلال الموت ورهبته والموعظة منه فلا يفكر الإخوان في ذلك فالجنازة عندهم ليس شعيرة دينية تستوجب خشوع القلب والتوبة إلى الله والدعاء للميت ولكنها في شرعهم مناسبة لاستعراض القوة وبعث الرسائل السياسية و الترويج للتنظيم و رموزه".

واختتم: "و شهادتي، كنا نسير في الجنازة لا يشغلنا إلا العدد و كنا نتابع و نحن نسير عيون أصحاب المحالات و الناس التي توقف سيارتها لكي تمر الجنازة بيسر وسهولة في الطريق وكان منا من يتسلق أحد الأماكن المرتفعة ليتابع عدد المشيعين و منا من يصعد إلى سطح احد العمارات أو البلكونات المرتفعة لكي يصور مشهد الجنازة صور كلية توضح حجم الأعداد".