  • الجمعة 29 مارس 2019
  • بتوقيت مصر09:20 م
بحث متقدم
الدولار

الدولار يرتفع أمام الجنيه بتعاملات الأسبوع

أرشيفية

مقطورة جرار تخترق جدار منزل في الدقهلية

ابوتريكة

«أبوتريكة»: الأهلي كلفني بهذه المهمة السرية

فلسطينيون على حدود غزة مع الأراضي المحتلة

قيادي بالجماعة الإسلامية: موقف طيب لمبارك تجاه غزة

الجامعة العربية

آخر كلام.. القمة العربية تحسم مصير مقعد سوريا

اليامين زروال

رئيس جزائري سابق ينضم للمتظاهرين

صلاح وميسى

تصريح صادم من «ميسي» تجاه محمد صلاح

إبراهيم العساف

السعودية: لا تفريط فى الجولان والقدس

وصف جديد لجماعة الإخوان ..تعرف عليه؟

قيادي سابق: الجنائز "الإخوانية" كانت مناسبة لاستعراض القوة !

أمطار غزيرة - أرشيف

الأرصاد تحذر: رياح وأمطار غدًا

المصري يخطف تعادلًا قاتلًا من المقاولون العرب

الرياضة

المصرى
المصرى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

فحص طبي لـ"السولية" في مران الأهلي

#

«المسابقات» تُحدد موعد مباراة المقاولون والزمالك

#

نصر حسين داي الجزائري يقتنص تعادلا قاتلا من الزمالك

#

«المسابقات» تقرر نقل مباراة الجزيرة وبتروجت

المصريون

المصرى

المقاولون العرب

خطف فريق المصري البورسعيدي تعادلًا قاتلًا من المقاولون العرب، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر الدوري الممتاز.

فاروق كابور افتتح التسجيل للمقاولون العرب في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، قبل أن يعدل إسلام عيسى النتيجة للمصري من علامة الجزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وفي الشوط الثاني أعاد أحمد علي، هداف الدوري، التقدم للمقاولون بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 76، قبل أن يعود أوستين أوموتو لتعديل النتيجة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

بهذا التعادل رفع المقاولون رصيده إلى 36 نقطة في المركز السادس، بينما رفع المصري رصيده للنقطة 42 في المركز الرابع.

شهد اللقاء تعزيز أحمد علي، مهاجم المقاولون العرب، صدارته لقائمة هدافي الدوري الممتاز، بعد وصوله للهدف الرابع عشر بفارق هدفين عن محمود علاء، مدافع الزمالك.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الريسوني و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور

الجزائر: شعب وحراك غير قابل (للركوب)

د. هشام الحمامي

انفلات الجنون الغربى.. مذبحة "الباغوز"!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» النجم الساحلي يتأهل إلى نهائي كأس زايد
» العاهل السعودي يطلق 3 مشاريع فى تونس
» فحص 22 حساباً بـ«تويتر وفيس بوك» بعد «خطف طالبة أسيوط»
» طائرة خاصة للأهلي في رحلة جنوب أفريقيا
» "سرايا القدس" تحذّر إسرائيل: ستجلبون هذا الأمر لأنفسكم
» بث مباشر.. مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي
» الشرطة الجزائرية تفرق المتظاهرين بالغاز والرصاص المطاطى
» الرجاء بطلًا للسوبر الإفريقي على حساب الترجي
» بعد تأجيلها.. تونس تحدد موعد الانتخابات الرئاسية
» صور جنسية وراء ذبح عشيق الوراق
» "الهيئة الوطنية" بغزة تدعو للسلمية بمسيرات "مليونية الأرض"

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:28 ص

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:17

  • عشاء

    19:47

من الى
تعدد الزوجات
شعار جماعة الإخوان
فيس بوك
الكلاب
مديرة المدرسة