رئيس برلمانية المصريين الأحرار: نفخر أننا أعضاء الحزب

29 مارس 2019 - 06:44 م

قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن كل أعضاء الهيئة البرلمانية فخورين بتمثيل هذا الحزب في البرلمان ، مشيرًا إلى تعدد مداخلات النواب ومنهم اللواء سعيد طعمية والنائب شريف نادي.

وأضاف أبو العلا، في كلمته في المؤتمر العام الذي عقد بمقر الحزب بالقاهرة: "لنا الفخر أن نقول أن أعضاء المصريين الأحرار هم الأفضل أداء أو أكثر فاعلية واستخداما للأدوات البرلمانية من طلبات إحاطة واقتراحات برغبة وطلب مناقشة عامة وغيرها"، مشيرا إلى أنه علي مدا دور الانعقاد سابقة المصريين الأحرار هو الأول في الأداء البرلماني وفي كل المراحل وكل الآراء تصل ونشكر الدكتور عصام على دعمه.

وقال أبو العلا " أننا أعضاء في هذا الحزب ونفخر بذلك ونعلم أن هناك ناس كان عليها ضغوط أو تعرضت لإغراءات لكن كياننا قائم كما هو"، مضيفا ”ودورنا رائع في الاستحقاق القادم ولنا دور في التخطيط وتوعية المواطن بأهمية التعديلات الدستورية، وأن البلد أولا ثم المصريين الأحرار، ونواب الحزب قادرين على التأثير المباشر في قرارات اللجان وصدور قوانين ، والنواب لهم دور رائع في دوائرهم والمصريين الأحرار هو الشائع والمعروف لدى المواطن وداعمين لكل الخطوات التي يراها الحزب في صالح مصر".