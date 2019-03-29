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إصابة 8 متظاهرين فلسطينيين شمالي غزة ‎

عرب وعالم

غزة
غزة

وكالات - خالد الشرقاوي

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إصابة 3 فلسطينيين برصاص إسرائيلي شمالي غزة

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إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة

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إصابة 8 متظاهرين فلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة

فلسطين

غزة

اصابة

متظاهرين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الجمعة، إصابة 8 متظاهرين، برصاص الجيش الإسرائيلي، وقنابل الغاز، شمالي القطاع، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة "العودة" الأسبوعية.

وأشارت الوزارة فى بيان لها، إلى أن من بين المصابين "مسعف أصيب بقنبلة غاز في ساقه اليمنى، فيما أصيب البقية بجراح مختلفة بالرصاص".

وذكر أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت سيارة إسعاف تابعة للوزارة، بقنبلة غاز مباشرة، ما أدى إلى تحطم زجاجها الأمامي شرق غزة".

وأبدت الوزارة "قلقها الكبير إزاء استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف خلال مسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة".

ودعت "المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فاعلة لحمايتها وتسهيل عملها الإنساني".

وتوافد فلسطينيون، مساء الجمعة، بشكل محدود نحو مخيمات "العودة" المُقامة على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل، للمشاركة بفعاليات "مسيرات العودة" السلمية.

ويستعد آلاف الفلسطينيين للمشاركة في مسيرات السبت، التي تصادف الذكرى السنوية الأولى لانطلاق مسيرة العودة، الموافقة لذكرى يوم الأرض 30 مارس من كل عام.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.


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