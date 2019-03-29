وزير الرياضة يعلن موعد عودة الجماهير للمدرجات

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أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مباراة الزمالك والأهلي المقرر إقامتها غدًا السبت، لها قيمة فنية ثابتة تنعكس على المنتخب الوطني.

وقال أشرف صبحي في تصريحات صحفية اليوم الجمعة: "مباراة القمة لها قيمة فنية تنعكس على منتخبنا الوطني، هي الكلاسيكو الأهم والأكبر في الوطن العربي والشرق الأوسط وأفريقيا".

وأضاف: "المباراة ستعبر عن الروح الرياضية الحقيقية للاعبين كبار يشكلون قوام المنتخب الأساسي".

وعن عودة الجماهير للملاعب المصرية قال: "العودة الحقيقية للجماهير سنراها في كأس الأمم الأفريقية لتزين مدرجات الملاعب التى ستستضيف فعاليات البطولة".

ويستعد الأهلي والزمالك لخوض مباراة القمة 117 بين الفريقين، غدًا السبت، ضمن مؤجلات الجولة الـ17 من الدوري الممتاز، على ستاد برج العرب.


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