السعودية: لا تفريط فى الجولان والقدس

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السعودية

القدس

أكد وزير الخارجية إبراهيم العساف، رفض بلاده لإعلان الرئيس ترامب حول الجولان المحتل، مؤكداً أنها أرض سورية عربية، فيما رفض في الوقت نفسه أي إجراءات تمس بالوضع التاريخي للقدس.

وشدد "العساف"، في كلمته باجتماع التحضير للقمة العربية في تونس، على دعم الجهود الأممية ومبعوثي الأمم المتحدة في اليمن وسوريا وليبيا، مؤكدا على دعم وحدة أراضي سوريا والحل السياسي المبني على الحوار بين المعارضة والنظام، مشيرا إلى أن السعودية ترغب في توحيد المعارضة السورية قبل الحوار مع النظام.

وقال إن السعودية ترفض تدخلات إيران وميليشياتها في عدد من الدول العربية، معتبرا أن صواريخ إيران الباليستية تشكل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي، ومحملاً في الوقت ذاته إيران المسؤولية عما يحدث في اليمن، بحسب "العربية".

وقالت المملكة العربية السعودية، أمس الخميس، إن "الاحتلال الإسرائيلي والاعتراف به، عملا داعما للإرهاب، بحسب "سبوتنيك".

وقالت قناة "العربية" السعودية، إن المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية في مجلس الأمن عبد الله المعلمي، اعتبر، خلال جلسة خاصة بمكافحة تمويل الإرهاب، أن الاحتلال والاعتراف بالاحتلال، يعتبر عملا داعما للإرهاب، مشيرا إلى الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل.


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