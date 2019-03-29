سامح شكري يلتقي نظيره السعودي لمناقشة التعاون المشترك

29 مارس 2019 - 06:31 م

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الجمعة، نظيره السعودي إبراهيم العساف، لاستعراض سُبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي المُتميزة بين البلدين الشقيقين وبحث مُستجدات الأوضاع الإقليمية، وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب تحضيراً للقمة العربية المُقررة يوم 31 مارس الجاري في تونس.

وصرح المُستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء جاء في إطار التنسيق الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين، وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، وبما يُلبي مصالح وتطلعات شعبيّ البلدين.