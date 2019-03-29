«شكرى» لأمريكا: قراركم بشأن الجولان «باطل»

29 مارس 2019 - 06:29 م

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر أكدت للإدارة الأمريكية أن قرارها بشأن الجولان "باطل"، وأنها أرض عربية محتلة من قِبل إسرائيل.

وأضاف "شكرى"، في تصريح على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية بتونس، أن زيارته للولايات المتحدة كانت تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتأكيد الموقف المصري بأن "الجولان أرض سورية عربية محتلة" للجانب الأمريكي.

وأشار إلى أنه جرى كذلك بحث القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك؛ بهدف تعزيز الاستقرار في المنطقة ومكافحة الإرهاب.

وقال، إن الزيارة كانت فرصة لتأكيد الموقف المصري مرة أخرى بأن الجولان أرض عربية محتلة.

وفي ما يتعلق باجتماع وزراء الخارجية العرب للتحضير للقمة العربية، قال إن هناك جهودًا لوضع تصور مشترك للتعامل مع قضية الجولان التي تهم كل عربي، مشددًا على أن "الجولان أرض عربية محتلة، وسنؤكد أن قرار الاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل على الجولان قرار باطل".

وعن القضية الفلسطينية، قال إنها "ستظل هي القضية المحورية المركزية للعالم العربي"، مشيرا إلى أن كل الدول العربية تدعمها من أجل نيل الشعب الفلسطيني الشقيق لحقوقه المشروعة كاملةً بإقامة دولته على حدود 67 والقدس عاصمة لها.

وقال: "إننا نتطلع لأن تكون هذه الاجتماعات معبّرة عن الشعوب العربية، ونبذل ما نستطيع لدعم العمل العربي المشترك".