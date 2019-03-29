قمة طارئة بالاتحاد الأوروبى

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وكالات

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بريطانيا

الاتحاد الأوروبي

بريكست

أعلن رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، دونالد تاسك، قراره عقد قمة في 10 إبريل المقبل، بعد أن رفض البرلمان البريطاني اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

جاء ذلك في تغريدة لتاسك، الجمعة، عبر حسابه في "تويتر"، عقب رفض البرلمان البريطاني، وللمرة الثالثة، اتفاق "بريكست" المقدم من قبل رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

يشار أن مجلس العموم البريطاني (الغرفة الأولى للبرلمان)، رفض الاتفاق في عمليتي تصويت جرتا في 15 يناير الماضي، و12 مارس الحالي، بأغلبية ساحقة، قبل عملية التصويت الأخيرة التي رفض فيها 344 من أعضاء البرلمان الاتفاق، مقابل تأييده من قبل 286 عضوا.

ووفقا للاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، سيؤدي هذا الرفض إلى تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد إلى 12 أبريل المقبل.

ويرى أعضاء في مجلس العموم، أن الاتفاق يبقي على ارتباط البلاد بأوروبا، فيما يرفض آخرون بنودا فيه بشأن الحدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية، وتطالب كتلة أخرى، خاصة من حزب العمال المعارض، إعادة النظر في عملية الخروج برمتها.


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