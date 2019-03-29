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سقوط شبكة لممارسة الدعارة بالمنوفية

قضايا وحوادث

القبض على 3 ساقطات بتهمة ممارسة الدعارة
القبض على 3 ساقطات بتهمة ممارسة الدعارة

أحمد سالم

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الدعارة

الآداب

الاعمال المنافية

شقق الدعارة

ألقت مباحث الآداب بمديرية أمن المنوفية، القبض على شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة السادات، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء سمير أبو زامل مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية إخطارًا يفيد بورود معلومات لقسم مكافحة جرائم الآداب العامة يفيد بتكوين عاطل وزوجته شبكة لممارسة الأعمال المنافية للاداب، وتم عمل التحريات اللازمة التي اكدت المعلومة بقيام عاطل وزوجته لإدارة الشبكة.

وتم عمل كمين لمهاجمة الشقة واسفرت الحملة عن ضبط المتهم ياسر 45 عاما وزوجته رضا .م.ر 36 عاما ربة منزل، كما تم ضبط كل من "برلنتى" 36 عامًا ومقيمة بأشمون، و" طلعت" 45 عاما ومقيم طوخ، و" إيمان" 21 عامًا ومقيمة الجيزة، و" عبد الفتاح " 48عامًا ومقيم منوف، و " محمد" 27 عامًا ومقيم القاهرة، و" رانيا 27 عامًا ومقيمة البحيرة، و بحوزتهم 7 هواتف محمولة ومبلغ 5430 جنيهًَا وسيارة.

وتم تحرير محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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