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"أبو العلا": هذا الحزب صاحب أفضل أداء في البرلمان

الحياة السياسية

النائب أيمن أبو العلا
النائب أيمن أبو العلا

حسن علام- متابعات

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الدكتور أيمن أبو العلا

رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار

أعضاء الهيئة البرلمانية

قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن كل أعضاء الهيئة البرلمانية فخورون بتمثيل هذا الحزب في البرلمان، مشيرا إلى تعدد مداخلات نوابه، ومنهم اللواء سعيد طعمية وشريف نادي.

واستطرد "أبو العلا"، في كلمته خلال المؤتمر العام الذي عُقد بمقر الحزب بالقاهرة،: "لنا الفخر أن نقول أن أعضاء المصريين الأحرار هم الأفضل أداء أو أكثر فاعلية واستخداما للأدوات البرلمانية من طلبات إحاطة واقتراحات برغبة وطلب مناقشة عامة وغيرها.

وأكمل رئيس الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار، حديثه، أنه علي مدار 3 أدور انعقاد سابقة، كان المصريين الأحرار هو الأول في الأداء البرلماني، وفي كل المراحل، وكل الآراء تصل، ونشكر الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، على دعمه.

وواصل: دورنا رائع في الاستحقاق القادم، بالإضافة إلى دورنا في التخطيط وتوعية المواطن بأهمية التعديلات الدستورية، وأن البلد أولا ثم المصريين الأحرار، مشيرا إلى قدرة نواب الحزب على التأثير المباشر في قرارات اللجان وصدور قوانين، وفي دوائرهم.
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